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Muharrem İnce'nin partisinin logosu ortaya çıktı

Geçen sene CHP'den istafa eden ve Memleket Hareketi başlatan Muharrem İnce'nin yeni kuracağı Memleket Partisi'nin logosu ortaya çıktı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:16
Muharrem İnce'nin partisinin logosu ortaya çıktı
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin(CHP) 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan ve eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin geçtiğimiz yılın eylül ayında Sivas Kongresinin yıl dönümünde bu şehirden başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme sürecinde sona gelindi.

Bütün büyükşehirlerde ve birçok şehirde il başkanları seçen İnce, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs'ta ise partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verecek. İnce, kuruluş dilekçesini 17-18 Mayıs'ta Ankara'da toplayacağı Kurucular Kurulu üyeleri ile teslim edeceği öne sürüldü.

Partinin logosu belli oldu

KRT TV ekranlarında Gürkan Hacır'ın sunuculuğunu yaptığı Şimdiki Zaman programında gazeteci Barış Yarkadaş, Muharrem İnce'nin yeni partisi olan Memleket Hareketi'nin logo görselini paylaştı. Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleriyle "Mavi" olarak kararlaştıran partinin logosuysa Türkiye haritası oldu. Logoda, başkent Ankara'nın üzerinde nazar boncuğu şeklinde "@" işareti olacak. Partinin intenet sitesi "memlekethareketi.com" ise 19 Mayısta açılacak.




Son Güncelleme: 05.05.2021 15:16
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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnceCHPMemleket PartisiMemleket HareketiMemleket Partisi Logo
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