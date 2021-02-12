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Muharrem İnce’nin partisinde kimler olacak?

CHP’den ayrıldıktan sonra yeni parti kuracağını duyuran Muharrrem İnce, siyaset gündeminde üst sıralarda bulunuyor. Vatandaşlar ise Muharrem İnce’nin kuracağı partide hangi isimlerin bulunacağını merak ediyor. Konuyla ilgili konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, İnce’nin partisindeki isimleri açıkladı. Muharrem İnce’nin partisinde kimler olacak? Detaylar haberimizde...

12 Şubat 2021 Cuma 01:30
Muharrem İnce’nin partisinde kimler olacak?
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CHP’den ayrılıp kendi partisini kurmaya başlayan Muharrem İnce, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İnce’nin partisini merak eden vatandaşlar, partide yer alacak isimleri de bir o kadar merak ediyor. İnce’nin partisinde hangi isimlerin bulunacağı ile ilgili konuşan Barış Yarkadaş, birçok önemli ismin İnce’yle birlikte olacağını açıkladı. İşte İnce’nin partisinde yer alacak isimler...

Partiye katılacak ilk ismin CHP’den istifa eden Hakkı Akalın olması bekleniyor. Partide önemli bir rol üstlenecek olan Akalın’ın, İnce’den sonra partideki en önemli 2. isim olması bekleniyor.

 

İstanbul İl Başkanı kim olacak?

Muharrem İnce’nin kuracağı partide merak edilen konulardan bir tanesi de il başkanları. İstanbul İl Başkanı için ise 2 aday mevcut. Bu isimlerden ilki Ertuğrul Gülsever. CHP’den ayrılan Gülsever’in, İnce’nin kuracağı partide aktif bir rol alacağını söyleniyor.

Diğer bir aday ise Nadir Ataman. Ertuğrul Gülsever isminin partide daha etkili bir isim olmasına karar verilmesi halinde, İstanbul İl Başkanı’nın Nadir Ataman olması bekleniyor.

Ankara İl Başkanı kim olacak?

İstanbul’da olduğu gibi Ankara için de iki aday mevcut. CHP’lilerin yakından tanıdığı isimlerden olan Selçuk Karadağ ve Kayhan Yüreğir, İnce’nin partisinin Ankara İl Başkanı olabilir.

İzmir İl Başkanı kim olacak?

İzmir için konuşulan isimler ise Cüneyt Oğuz ve Gökhan Gürel. İki isim arasında kalan İnce, büyük bir ihtimalle Gürel’i İzmir İl Başkanı yapacak.

Van İl Başkanı kim olacak?

Van için geçen ismi geçen kişi ise Haluk Terzioğlu. Büyük bir aksilik olmazsa bu ismin Van İl Başkanı olması bekleniyor.



Son Güncelleme: 12.02.2021 01:30
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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnceMuharrem Incenin PartisiCHP
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