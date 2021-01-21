Muharrem İnce'nin kuracağı partinin adı ve logosu belli oldu!

CHP'den ayrıldıktan sonra Memleket Hareketi başlayarak bir çok ile ziyaretle bulunan Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı yönünde ortaya atılan iddialar gerçeğe doğru dönüşüyor. İnce'nin yeni parti ile ilgili son açıklamaları sonrasında herkes sır gibi saklanan parti simi ve logosunu da merak etmeye başladı.
Logonun sarı hilalden ve hilalin altında üç parçadan oluşan bir mavi desenden oluştuğu görülürken partinin isminin de 'Memleket Partisi' olduğu görülüyor. Muharrem İnce tarafından çok beğenilen yeni logo tasarımın herhangi bir değişiklik olmazsa kısa bir süre sonra kamuoyu ile paylaşacağı öğrenildi.
Son Güncelleme: 21.01.2021 17:29