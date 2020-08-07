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Muharrem İnce'den Erdoğan'a göndermeli video

Son günlerde CHP’den ayrılıp yeni bir parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce gündemden düşmüyor. Başarılı siyasetçi bu kez Twitter’dan bir video paylaştı ve ‘’haklı çıkmak istemezdim’’ yorumunda bulundu.

07 Ağustos 2020 Cuma 16:34
Muharrem İnce'den Erdoğan'a göndermeli video
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CHP’den ayrılacağı konuşulan Muharrem İnce, son günlerde sürekli olarak gündeme geliyor. İnce’nin parti kuracağı iddiaları da en az CHP’den ayrılacağı kadar dikkat çekiyor. Başarılı siyasetçi bu kez Erdoğan’lı bir video paylaşarak doların artışını eleştirdi. İnce, ‘’Haklı çıkmaz istemezdim’’ başlığı atarak bu videoyu Twitter hesabından paylaştı.


Dolar ve Euro son günlerde tarihi rekorlara imza atıyor. Dolar 7 TL’yi aştı. Euro ise 8,60 TL’nin üzerine çıktı. Gram altın şu sıralar 475 TL’den alıcı bulurken altın da rekora doymuyor. Muharrem İnce de bu hızlı yükselişleri eleştirdi.

Haklı Çıkmayı İstemiyordum

CHP’den ayrılacağı konuşulan Muharrem İnce’nin parti kuracağı da iddia ediliyor. Gündemde kalmaya devam eden İnce, bu kez dolar, Euro ve altının yükselmesini eleştirerek ‘’haklı çıkmaz istemezdim’’ dedi. Sosyal medyada paylaştığı 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki konuşmasıyla Erdoğan’ı hedef aldı.

Erdoğan, bu tarihteki seçimlerde ‘’Ülkemize döviz faizi gibi kurlar üzerinden ekonomik saldırılar yapıyorlar. Bu ayın 24’ünde bu kardeşinize oy verin. O zaman bunlarla nasıl mücadele edilir göreceksiniz’’ demişti. İnce ise paylaştığı videoda ‘’Eğer Erdoğan yeniden seçilirse dolat 9-10 TL’yi bulacak’’ demişti.



Son Güncelleme: 07.08.2020 16:39
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Anahtar Kelimeler:
#Muharrem İnce#Erdoğan#CHP
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