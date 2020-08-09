İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Muharrem İnce, Yaşar Okuyan Arasında Parti Polemiği! İnce Dava Açıyor

Parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce'ye bir eleştiri de eski Bakan Yaşar Okuyan'dan geldi. İnce'nin parti kurmaktansa turşu kurması gerektiğini aktaran Okuyan, bu eylemin daha yararlı olacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından Muharrem İnce Okuyan'ı dava edeceğini duyurdu.

09 Ağustos 2020 Pazar 17:37
Muharrem İnce, Yaşar Okuyan Arasında Parti Polemiği! İnce Dava Açıyor
Takip Et:

Parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, diğer parti mensuplarından eleştiriler almaya devam ediyor. Birçok siyasetçi tarafından parti kurması beklenen Muharrem İnce’ye eleştiriler yapılırken, bir diğer siyasetçiler ise İnce’nin bu kararını destekliyor.

Parti hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce’ye son eleştiri Yaşar Okuyan tarafından geldi. Muharrem İnce’yi parti kuracağını turşu kur sözleri ile eleştiren Okuyan’a Muharrem İnce’den cevap gecikmedi. Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İnce, Yaşar Okuyan’ı çok parti değiştirmekle eleştirirken, sözlerinden dolayı Okuyan’ı dava edeceğini açıkladı.

Her şeyi detaylarıyla açıklayacağım


Geçtiğimiz günlerde Cnn Türk’e konuk olan Muharrem İnce birçok konu hakkında detaylı bir açıklama yapacağını duyurdu. Kendisi hakkında çokça söylemlerin olduğunu aktaran İnce, bu söylemler hakkında yapacağı açıklamalar ile gerekli cevabı vereceğini açıkladı.

Kendi adı üzerine çıkan tüm haberleri takip ettiğini belirten Muharrem İnce, bu haberler hakkında detaylı bilgileri Ankara’da düzenleyeceği toplantı sonucunda açıklayacağını dile getirdi. Atatürk’ün kurduğu partiye hiçbir saygısızlık yapmadığını aktaran İnce, kimseye küskün olmadığını ve sabırlı olunması gerektiğini ifade etti.

Okuyan ne dedi?

Söz Meclisten İçeri adlı programa konuk olan Yaşar Okuyan, Muharrem İnce’nin parti kuracağı hakkındaki sorulara parti kuracağına turşu kursun ifadeleri ile cevap verdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce’nin büyük bir sükse yakaladığını belirten Okuyan, sonrasında yaşanan olaylar ile birlikte partisi tarafından desteklenmediğini dile getirdi. Bu nedenle İnce’nin parti kuracağını söyleyen Okuyan, parti kurmaktansa turşu kurmasının daha faydalı olacağını aktardı.

 



Son Güncelleme: 09.08.2020 17:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnceYaşar OkuyanTurşu Kursun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süleyman Soylu'dan samimi paylaşım
Süleyman Soylu'dan samimi paylaşım
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Karabağlar'da kentsel dönüşüm açılan davalar yüzünden yapılamıyor
Karabağlar'da kentsel dönüşüm açılan davalar yüzünden yapılamıyor
Muharrem İnce'den Erdoğan'a göndermeli video
Muharrem İnce'den Erdoğan'a göndermeli video
İmamoğlu: İmkan olursa Demirtaş’ı ziyaret etmek istiyorum
İmamoğlu: İmkan olursa Demirtaş’ı ziyaret etmek istiyorum
Demirtaş’ın Yargılandığı Davada Tutukluluğun Devamı Kararı
Demirtaş’ın Yargılandığı Davada Tutukluluğun Devamı Kararı

Popüler Haberler

Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Ağustos 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?
Halkbank emeklilere 5 bin lira kredi için örnek ödeme tablosu
Star Tv'de yeni başlayacak dizi ve programlar
Cimer Şikayet sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet CİMER şikayet sorgulama
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması yayın tarihi belli oldu
Altın ne kadar oldu? 9 Ağustos 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 9 Ağustos 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Sıfır ve ikinci el ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları konut kredisi faiz oranları
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Dizi final sezonu mu olacak, dizi bitecek mi?
Bugün hangi programlar iptal edildi? Hangi dizi ve programlar yayınlanmayacak?
Adalet Bakanlığı'nın yaptığı personel alımı son başvuru tarihi ne zaman? Adalet Bakanı memur alımı şartları neler?
Broşür dağıtma işi nedir? Broşür dağıtarak ne kadar para kazanılır?
Bim, A101, Carrefour, Migros, Şok Marketleri saat kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?
Tokat İl özel idaresi 163 TYP personeli alımı yapacak! Başvuru şartlar belli oldu
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Ağustos 2020
PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Ağustos 2020
KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler? Ağustos 2020 devlet destekli krediler ve şartları
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.