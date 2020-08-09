Muharrem İnce, Yaşar Okuyan Arasında Parti Polemiği! İnce Dava Açıyor

Parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, diğer parti mensuplarından eleştiriler almaya devam ediyor. Birçok siyasetçi tarafından parti kurması beklenen Muharrem İnce’ye eleştiriler yapılırken, bir diğer siyasetçiler ise İnce’nin bu kararını destekliyor.

Parti hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce’ye son eleştiri Yaşar Okuyan tarafından geldi. Muharrem İnce’yi parti kuracağını turşu kur sözleri ile eleştiren Okuyan’a Muharrem İnce’den cevap gecikmedi. Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İnce, Yaşar Okuyan’ı çok parti değiştirmekle eleştirirken, sözlerinden dolayı Okuyan’ı dava edeceğini açıkladı.

Her şeyi detaylarıyla açıklayacağım

Geçtiğimiz günlerde Cnn Türk’e konuk olan Muharrem İnce birçok konu hakkında detaylı bir açıklama yapacağını duyurdu. Kendisi hakkında çokça söylemlerin olduğunu aktaran İnce, bu söylemler hakkında yapacağı açıklamalar ile gerekli cevabı vereceğini açıkladı.

Kendi adı üzerine çıkan tüm haberleri takip ettiğini belirten Muharrem İnce, bu haberler hakkında detaylı bilgileri Ankara’da düzenleyeceği toplantı sonucunda açıklayacağını dile getirdi. Atatürk’ün kurduğu partiye hiçbir saygısızlık yapmadığını aktaran İnce, kimseye küskün olmadığını ve sabırlı olunması gerektiğini ifade etti.

Okuyan ne dedi?

Söz Meclisten İçeri adlı programa konuk olan Yaşar Okuyan, Muharrem İnce’nin parti kuracağı hakkındaki sorulara parti kuracağına turşu kursun ifadeleri ile cevap verdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce’nin büyük bir sükse yakaladığını belirten Okuyan, sonrasında yaşanan olaylar ile birlikte partisi tarafından desteklenmediğini dile getirdi. Bu nedenle İnce’nin parti kuracağını söyleyen Okuyan, parti kurmaktansa turşu kurmasının daha faydalı olacağını aktardı.