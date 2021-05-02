İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Muharrem İnce MAVİ Partisi açılımı ve kuruluş tarihi

Eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce geçtiğimiz dönemlerde CHP'den ayıldığını ve yeni parti kuracağını kamuoyuna duyurdu. Muharrem İnce'nin yeni partisinin ismi belli oldu. Katıldığı bir televizyon programında İnce, MAVİ Partisi açılımı ve kuruluş tarihiyle ilgili merak edilenleri ilk kez açıkladı. İşte detaylar...

02 Mayıs 2021 Pazar 12:22
Muharrem İnce MAVİ Partisi açılımı ve kuruluş tarihi
Takip Et:

Eski Cumhurbaşkanı Muharrem İnce geçtiğimiz aylarda CHP’den ayrıldığını kamuoyuna ve siyaset dünyasına duyurmuştu. Muharrem İnce, Memleket Hareketi adını verdiği siyasi çalışmalarının ardından kendi partisini kuracağını açıklamıştı. Muharrem İnce’nin partisinin adı belli oldu. MAVİ Partisi açılımı ve sloganı vatandaş tarafından merakla bekleniyor.

MAVİ Parti mecliste!

Muharrem İnce katıldığı bir programda yeni partisinin tanıtımını yaptı. Partisinin sloganını ve amacını ilk kez açıkladı. CHP’den ayrıldıktan sonra Memleket Hareketini başlatan ve ardından parti kuracağını açıklayan İnce merakla beklenen parti sorularını yanıtladı.

Muharrem İnce ilk sloganlarının MAVİ olduğunu açıkladı. MAVİ “Memleket, Adalet, Vicdan, ve İş” ’in baş harflerinden meydana geliyor.

Muharrem İnce CNN Türk’te yayınlanan Ahmet Hakan’ın sunuculuğunu yaptığı Tarafsız Bölge programına konuk oldu. İnce programda en çok merak edilen sorulara yanıt verdi. Başlattığı Memleket Hareketi’ni bir partiye dönüştüreceğini açıklayan İnce, partisiyle ilgili ilk bilgilendirmeleri yaptı.

MAVİ yol haritası

Partisiyle ilgili ilk kez açıklama yapan İnce, programda nasıl bir yol izleyeceklerini neyi hedeflediklerini anlattı. Muharrem İnce;

"Tüzüğümüzü yazdık bitirdik. Binamızın bitimini 19 Mayıs'a planlamıştık ama daha erken olacak gibi. Parti genel merkezinde detayları açıklamak istiyoruz. 45 gün içinde açıklarız. Önce genel merkezi tamamlayacağız. Nisan ayı içerisinde yaparız." Açıklamasını yaptı.

Öncelikle olarak hedeflerinin iktidara gelmek olduğunu açıklayan İnce sözlerine şu şekilde devam etti;

"Toplum çok kamplaştı, liderler, siyasi partiler birbirine benzedi hiçbir partinin tüzüğü demokratik değil. Öneğin bir AK Parti seçmeni AK Parti'den memnun değil ama CHP'ye vermem diyor. CHP seçmeni CHP'den memnun değil ama AK Parti'ye de oy vermem diyor. Partiler arası bir geçişkenlik yok artık. Yüzde 49'a razı değiliz. Yüzde 50+1 almak için çalışacağız. Bugün Türkiye'de kararsızlar yüzde 30'a gelmişse ortada ciddi bir sorun var ve yeni bir ihtiyaç var demektir."




Son Güncelleme: 02.05.2021 12:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnceYeni PartiMavi Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

Mayıs 2021 En uygun faiz veren banka faiz oranları ve şartları
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman yer aldığı dizi ve film yapımları
Acemi Anneler dizisinin Sevda'sı Begüm Topçu'nun hayat hikayesi!
Acemi Anneler dizisi Kemal karakteri kimdir? Berk Bakioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer nerelidir?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm izle tek parça! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm kesintisiz izle
Acemi Anneler dizisi Hayat karakterini kim canlandırıyor? Cansın Yılmaz kimdir?
Galatasaray sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
Kim Milyoner Olmak İster başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Beşiktaş sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
Ripple XRP davası ne zaman, saat kaçta? Ripple XRP dava sonucu belli oldu mu?
Kırmızı Oda Sema karakterini kim canlandırıyor? Nur Erkul kimdir?
Ramazan ayı 19. gece namazı nasıl kılınır? Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu hakkında bilgiler
2021 yılında Bekçi alımı ne zaman gelecek? Bekçi alımı askerlik şartı kalkacak mı?
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Almira Tuğgül Küçükoğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Asgari ücret ne zaman vergi dilimine girer? 2021 Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor?
Genç girişimci destek kredisi şartları 2021
Jason Statham Wrath of Man filmi ne zaman vizyona girecek?
Hande Kazanova kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
AÖL 3. Dönem sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.