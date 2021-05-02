Muharrem İnce MAVİ Partisi açılımı ve kuruluş tarihi

Eski Cumhurbaşkanı Muharrem İnce geçtiğimiz aylarda CHP’den ayrıldığını kamuoyuna ve siyaset dünyasına duyurmuştu. Muharrem İnce, Memleket Hareketi adını verdiği siyasi çalışmalarının ardından kendi partisini kuracağını açıklamıştı. Muharrem İnce’nin partisinin adı belli oldu. MAVİ Partisi açılımı ve sloganı vatandaş tarafından merakla bekleniyor.

MAVİ Parti mecliste!

Muharrem İnce katıldığı bir programda yeni partisinin tanıtımını yaptı. Partisinin sloganını ve amacını ilk kez açıkladı. CHP’den ayrıldıktan sonra Memleket Hareketini başlatan ve ardından parti kuracağını açıklayan İnce merakla beklenen parti sorularını yanıtladı.

Muharrem İnce ilk sloganlarının MAVİ olduğunu açıkladı. MAVİ “Memleket, Adalet, Vicdan, ve İş” ’in baş harflerinden meydana geliyor.

MAVİ yol haritası

Muharrem İnce CNN Türk’te yayınlanan Ahmet Hakan’ın sunuculuğunu yaptığı Tarafsız Bölge programına konuk oldu. İnce programda en çok merak edilen sorulara yanıt verdi. Başlattığı Memleket Hareketi’ni bir partiye dönüştüreceğini açıklayan İnce, partisiyle ilgili ilk bilgilendirmeleri yaptı.

Partisiyle ilgili ilk kez açıklama yapan İnce, programda nasıl bir yol izleyeceklerini neyi hedeflediklerini anlattı. Muharrem İnce;

"Tüzüğümüzü yazdık bitirdik. Binamızın bitimini 19 Mayıs'a planlamıştık ama daha erken olacak gibi. Parti genel merkezinde detayları açıklamak istiyoruz. 45 gün içinde açıklarız. Önce genel merkezi tamamlayacağız. Nisan ayı içerisinde yaparız." Açıklamasını yaptı.

Öncelikle olarak hedeflerinin iktidara gelmek olduğunu açıklayan İnce sözlerine şu şekilde devam etti;

"Toplum çok kamplaştı, liderler, siyasi partiler birbirine benzedi hiçbir partinin tüzüğü demokratik değil. Öneğin bir AK Parti seçmeni AK Parti'den memnun değil ama CHP'ye vermem diyor. CHP seçmeni CHP'den memnun değil ama AK Parti'ye de oy vermem diyor. Partiler arası bir geçişkenlik yok artık. Yüzde 49'a razı değiliz. Yüzde 50+1 almak için çalışacağız. Bugün Türkiye'de kararsızlar yüzde 30'a gelmişse ortada ciddi bir sorun var ve yeni bir ihtiyaç var demektir."