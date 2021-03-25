Muharrem İnce liderliğinde kurulan 'Mavi Parti'sinde dikkat çeken logo detayı!

Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra CHP'den ayrılan ve seçimlerden sonra parti kurma hazırlıklarına başlayan Muharrem İnce, bir süredir devam eden çalışmalarını neredeyse tamamladı. Slogan ve logo tasarımlarını da tamamlayan İnce'nin 'Mavi Parti' verdiği partisinde logoda yer alan detaylar dikkatlerden kaçmadı.

Yola memleket hareketi ve Türkiye bereketi diyerek çıkacak Muharrem İnce, yeni partisine Memleket, Adalet, Vicdan, ve İş kavramları açılımını sunarken parti ismine de bu açılımın baş harflerinden oluşan 'Mavi' adını verdi.

Partinin, Atatürkçü çizgiden uzak olmayacağı belirtilen partinin ismiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerine de atıf yapılmış oldu. Logo çalışmalarını da tamamlayan Muharrem İnce, partinin logosunda DSP lideri Bülent Ecevit'in partisinin izlerinin yer almasını istedi. Kanatları açık bir güvercin silueti yer alan logoda Türkiye haritasının da bir bölümü konuldu. Logoda yer alan Memleket hareketi yazısında bulunan 'i' harfinin noktası da Türk bayrağında bulunan ay yıldızla yapıldı.