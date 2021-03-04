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Muharrem İnce ile Bekir Pakdemirli arasında tarım polemiği başladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa edip memleket hareketi başlatan Muharrem İnce, hükümetin tarım politikalarına eleştiri getirdi. Yaptığı bu eleştirilere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den yalanlama geldi.

04 Mart 2021 Perşembe 12:34
Muharrem İnce ile Bekir Pakdemirli arasında tarım polemiği başladı
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde gereken desteği bulamayınca istifa eden ve memleket hareketi başlatan CHP’nin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN Türk kanalında katıldığı özel bir programda Ak Parti Hükümeti’nin çiftçilere yönelik yanlış tarım politikasını ağır sözlerle eleştirdi. Muharrem İnce 2019 yılında çiftçilere verilen destek sözünün yarım kaldığını, Ak Parti’nin çiftçilere vadettiği destek ödemelerinin iki yıldır yapılmadığını söyledi. Konuyla alakalı yorumlarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin sözlerini yalanladı. Pakdemirli konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2019’dan kalma herhangi bir destek ödemesi borcumuz yoktur açıklamasında bulundu. Konuşmalarını sürdüren Bakan ayrıca 2019 yılında açıklanan desteklerin 2020 yılı içerisinde ödeneceğini de söyledi. Bu açıklamalardan sonra konuşan Muharrem İnce, Bekir Pakdemirli’nin işi bilmeyen bir bakan olduğunu ve çiftçilerin halinden anlamadıklarını ifade ederek gergin anların oluşmasına sebep oldu.



Son Güncelleme: 04.03.2021 12:34
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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnceBekir Pakdemirli
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