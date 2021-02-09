Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, daha önce CHP üyeliğinden istifa edeceğini dile getirmişti. İnce, açıklamasından saatler sonra e-devlet sistemi üzerinden CHP üyeliğinden istifa etti. Partisinden ayrılırken parti içerisindeki bölünmelere karşı tepkisini gösteren İnce, istifa nedenini hafta içi yayınlayacağı yazılı açıklamayla duyuracağını belirtti.

‘’Yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için ayrılıyorum’’

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’den aday gösterilen Muharrem İnce, Memleket Hareketi’ni kurmuş ve yeni bir partiyle yoluna devam etme kararı almıştı.

Muharrem İnce, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘’ Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum. Mavi vatanı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum. Bir de tabii 42 yıllık bir emek sonucunda öyle iki tuşa basarak bu iş olmaz. Bunun gerekçesini de hafta içi yazılı olarak göndereceğim.’’