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Muharrem İnce CHP'den istifa etti

2018 yılında CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Muharrem İnce, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İnce, parti ile yollarını ayırırken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

09 Şubat 2021 Salı 22:07
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
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Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, daha önce CHP üyeliğinden istifa edeceğini dile getirmişti. İnce, açıklamasından saatler sonra e-devlet sistemi üzerinden CHP üyeliğinden istifa etti. Partisinden ayrılırken parti içerisindeki bölünmelere karşı tepkisini gösteren İnce, istifa nedenini hafta içi yayınlayacağı yazılı açıklamayla duyuracağını belirtti.

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’den aday gösterilen Muharrem İnce, Memleket Hareketi’ni kurmuş ve yeni bir partiyle yoluna devam etme kararı almıştı.

‘’Yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için ayrılıyorum’’

Muharrem İnce, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘’ Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum. Mavi vatanı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum. Bir de tabii 42 yıllık bir emek sonucunda öyle iki tuşa basarak bu iş olmaz. Bunun gerekçesini de hafta içi yazılı olarak göndereceğim.’’



Son Güncelleme: 09.02.2021 22:07
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Anahtar Kelimeler:
CHPMuharrem İnceIstifa
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