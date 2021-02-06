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Muharrem İnce Chp'de kalacak mı? Kalmak için 3 şartı var!

Son günlerde Muharrem İnce’nin CHP’de kalıp kalmayacağı tartışılmaya başladı. CHP’den istifa ederek yeni bir parti kuracağı söylenen Muharrem İnce’nin 3 talebinin de gerçekleştirildiği takdirde parti kurmaktan vazgeçeceği söylendi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 17:58
Muharrem İnce Chp'de kalacak mı? Kalmak için 3 şartı var!
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Bir süredir partiden ayrılıp ayrılmayacağı konuşulan Muharrem İnce’nin 3 isteği olduğu da epeydir konuşulmakta. Gazeteci Gürkan Hacır, konu hakkında edindiği bilgileri aktardı.

 

Muharrem İnce’nin istekleri 3 vekil “Ak Saçlılara” aktarıldı.

 

Gürkan Hacır, yaptığı açıklamalarda CHP’nin eski milletvekillerinden olan Mevlüt Dudu, Hakkı Akalın ve Metin Lütfü Baydar’ın, CHP’nin “Ak Saçlıları” olan Murat Karayalçın, Deniz Baykal ve Hikmet Çetin ile ayrı ayrı iletişime geçtiklerini belirtti.

 

Tek tek iletişime geçilmesinin ardından 3 eski genel başkanın Deniz Baykal’ın evinde toplandığını, CHP tarihine bakıldığında bölünmeler sonucunda hiç iyi bir sonuç elde edilemediğini, iktidarın bu yüzden kaçırıldığını dile getirerek ortak bir düşünceye varıldığı söylendi.

 

Muharrem İnce destek çıktı

 

Gürkan Hacır, 3 eski vekilin toplamda 3 talebinin olduğunu ve bu taleplerin neler olduğunu bizlerle paylaştı. Cumhurbaşkanı adayı ve genel başkan seçiminin parti üyeleri tarafından yapılması maddelerden bir tanesi. Bir diğer madde ise iki dönem başarısız olan genel başkanın o koltukta kalamayacağına ilişkin bir tüzük düzenlemesi getirilmesi gerektiği. Hacır, bu üç maddenin dile getirildiğini ve bir ayrışma olmaması, partinin bölünmemesi için gayret içerisine girdiklerini söyledi. Sonrasında Muharrem İnce’ye telefon açtığını söyleyen Hacer, Muharrem İnce’nin bu 3 şartın gerçekleştirilmesi durumunda partiden ayrılmayacağını söylediğini aktardı.

 

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu istenmiş

 

Hacır, üç eski genel başkanın üç eski milletvekiline bu konu kapsamında diplomasi trafiğini yürütmeleri için onay verdiğini ve Kılıçdaroğlu’ndan randevu istendiğini öğrendiğini dile getirdi. Gürkan Hacır, Kılıçdaroğlu’nun İzmir’den dönmesi üzerine bu üç milletvekilinin kabul edileceğini ve bir görüşme trafiğinin başlatılacağını söyledi.



Son Güncelleme: 06.02.2021 17:58
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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnceCHPKemal KılıçdaroğluGürkan Hacır
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