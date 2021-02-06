Muharrem İnce Chp'de kalacak mı? Kalmak için 3 şartı var!

Bir süredir partiden ayrılıp ayrılmayacağı konuşulan Muharrem İnce’nin 3 isteği olduğu da epeydir konuşulmakta. Gazeteci Gürkan Hacır, konu hakkında edindiği bilgileri aktardı.
Muharrem İnce’nin istekleri 3 vekil “Ak Saçlılara” aktarıldı.
Gürkan Hacır, yaptığı açıklamalarda CHP’nin eski milletvekillerinden olan Mevlüt Dudu, Hakkı Akalın ve Metin Lütfü Baydar’ın, CHP’nin “Ak Saçlıları” olan Murat Karayalçın, Deniz Baykal ve Hikmet Çetin ile ayrı ayrı iletişime geçtiklerini belirtti.
Muharrem İnce destek çıktı
Gürkan Hacır, 3 eski vekilin toplamda 3 talebinin olduğunu ve bu taleplerin neler olduğunu bizlerle paylaştı. Cumhurbaşkanı adayı ve genel başkan seçiminin parti üyeleri tarafından yapılması maddelerden bir tanesi. Bir diğer madde ise iki dönem başarısız olan genel başkanın o koltukta kalamayacağına ilişkin bir tüzük düzenlemesi getirilmesi gerektiği. Hacır, bu üç maddenin dile getirildiğini ve bir ayrışma olmaması, partinin bölünmemesi için gayret içerisine girdiklerini söyledi. Sonrasında Muharrem İnce’ye telefon açtığını söyleyen Hacer, Muharrem İnce’nin bu 3 şartın gerçekleştirilmesi durumunda partiden ayrılmayacağını söylediğini aktardı.
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu istenmiş
Hacır, üç eski genel başkanın üç eski milletvekiline bu konu kapsamında diplomasi trafiğini yürütmeleri için onay verdiğini ve Kılıçdaroğlu’ndan randevu istendiğini öğrendiğini dile getirdi. Gürkan Hacır, Kılıçdaroğlu’nun İzmir’den dönmesi üzerine bu üç milletvekilinin kabul edileceğini ve bir görüşme trafiğinin başlatılacağını söyledi.