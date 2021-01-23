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Moskova'da gösteriler devam ediyor!

Aleksey Navalni, Rus avukat, aktivist ve siyasetçidir. Putin eleştirmeni olarak ünlenmiştir. Geçtiğimiz günlerde tutuklanmasının ardından destekçileri sokağa döküldü. Protestocular Moskova ve birçok kentte sokaklara döküldü. Göstericilerin çekilmemesi üzerine polis sert müdahalede bulundu.

23 Ocak 2021 Cumartesi 22:48
Moskova'da gösteriler devam ediyor!
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Rusya’da muhalif lider Alexei Navalny’in tutuklanması halkı sokağa döktü. Polisten sert müdahale gelmeye devam ediyor.

Navalny, Rusya’da zehirlendikten sonra Almanya’da tedavi edilmişti. 17 Ocak’ta Moskova’ya döndüğünde havaalanında gözaltına alınmıştır. Ardından tutuklama kararı çıkmıştır.

 Yaşanan olayın ardından ülke genelinde protestolar başlamıştır. Vladivostok,Perm,Çitan,Krasnoyars,Habarovks kentlerinde halk sokağa döküldü. Protestoları Navalny’in destekçileri düzenlemektedir.

Moskova’da büyük olay

Puşkin Meydanı’nda polis göstericileri uyardı. Göstericilerin büyük kısmı yaşanan arbede sonrası gözaltına alınmıştır.

Protestolar Nevski’de devam etti

Metro girişlerinde polisler cop ile müdahalede bulundu. Göstericiler yolları kapattı. Polisler biber gazı ve plastik mermi kullandı. Birçok gösterici yara aldı.

Şu ana kadar 338 gösterici gözaltına alındı. Moskova’da güvenlik tedbirleri arttırıldı.

 

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 22:48
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Anahtar Kelimeler:
RusyaProtesto
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