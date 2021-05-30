Mısır İstihbarat Şefi ile temasta!

Abbas Kamil, Gazzeye gerçekleştirilen İsrail saldırılarından sonra kalıcı ateşkes, Gazze’nin onarımı ve Hamas’ın elinde olan İsrailli esirleri görüşmek amacıyla İsrail Başbakanı ile görüştü. Netanyahu’nun mekanlarından birinde olan görüşmeden sonra yapılan yazılı açıklamayla ikili ilişkilerin sağlamlaştırılması ve bölgesel olaylar da gündem maddesi oldu.

Başbakan ve İstihbarat Servisi Başkanı, Gazze’nin onarımı için iletilecek maddi desteğin Hamas tarafına geçmesini önleyecek planları gözden geçirdiler. Başbakan Netanyahu, Kamil’den Hamas’ın elinde bulunan esirlerin tez vakitte kurtarılmasını istedi. Mısır tarafından ise bu börüşmeler hakkında yazılı veya sözlü bir ifade çıkmadı.

Kamil’in görüşmesiyle birlikte İsrail Dışişleri Bakanı da Mısır’a bir ziyarette.