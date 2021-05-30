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Mısır İstihbarat Şefi ile temasta!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Abbas Kamil ileHamas’ın elinde bulunan İsrail esirlerinin gönderilmesi için görüştü.

30 Mayıs 2021 Pazar 21:53
Mısır İstihbarat Şefi ile temasta!
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Abbas Kamil, Gazzeye gerçekleştirilen İsrail saldırılarından sonra kalıcı ateşkes, Gazze’nin onarımı ve Hamas’ın elinde olan İsrailli esirleri görüşmek amacıyla İsrail Başbakanı ile görüştü. Netanyahu’nun mekanlarından birinde olan görüşmeden sonra yapılan yazılı açıklamayla ikili ilişkilerin sağlamlaştırılması ve bölgesel olaylar da gündem maddesi oldu. 

Başbakan ve İstihbarat Servisi Başkanı, Gazze’nin onarımı için iletilecek maddi desteğin Hamas tarafına geçmesini önleyecek planları gözden geçirdiler. Başbakan Netanyahu, Kamil’den Hamas’ın elinde bulunan esirlerin tez vakitte kurtarılmasını istedi. Mısır tarafından ise bu börüşmeler hakkında yazılı veya sözlü bir ifade çıkmadı. 

Kamil’in görüşmesiyle birlikte İsrail Dışişleri Bakanı da Mısır’a bir ziyarette. 

Hamas’ın silahi sorumluları İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in 2014’te Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar esnasında 2 asker 4 İsrailli’nin esir alındıklarını duyurmuşlardı. Tugaylar, bu esirlerin durumuyla ilgili bilgi ise sızdırmadı. 


Son Güncelleme: 30.05.2021 21:53
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Anahtar Kelimeler:
NetanyahuİsrailMısırGazze
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