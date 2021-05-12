Milli Savunma Bakanı'nı Akar: İsrail, insanlık suçu işliyor!

Savunma Bakanı Hulusi Akar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile birlikte sınır birliklerine gitti. Burada incelemelerde bulunan Bakan Akar sınırda ve sınırın ötesinde görev yapan birliklerin komutanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Hulusi Akar, İdlib bölgesinde huzur ve güvenliği bozmak isteyen tüm unsurların akıllarını başlarına toplamaları gerektiği çünkü onlarla mücadelelerinden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Gazze Bölgesi'ne gerçekleştirdiği saldırılarla dünya gündemine oturan İsrail içinde tepkisini gösteren Bakan Akar, yapılan bu saldırıların bir insanlık suçu olduğunu ve İsrail'in huzur ve barışı tahrip ettiğini söyledi. Tepkisini sert bir dille dile getiren Bakan Akar, bu saldırıların insanlık için tarihin yazacağı bir ayıp olduğunu sözlerine ekledi.