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Milli Güvenlik Toplantısı Ocak ayında yapılacak

2021 yılı için ilk Milli Güvenlik Toplantısı 28 Ocak'ta yapılacak. Toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılacak.

26 Ocak 2021 Salı 20:00
Milli Güvenlik Toplantısı Ocak ayında yapılacak
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Milli Güvenlik Toplantısı (MGK), 28 Ocak Perşembe günü toplanacak. Yapılacak olan toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşecek.

Bu yıl yapılacak olan ilk toplantıda, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye’de gerçekleşen faaliyetlerin terörle mücadele konusu dahil olmak üzere stratejik konular ele alınacak.

Toplantıda ele alınacak en önemli gündem maddelerinden biri de Türkiye – Yunanistan arasında, Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunları kapsamında başlatılan istikşafi görüşmeleri yer alacağı düşünülüyor. Bu doğrultuda, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki menfaatleri kapsamında yapılacak olan faaliyetlerin ele alınacak konular arasında yer alacağı düşünülüyor.

Bunların yanı sıra Suriye konusu ve Türk askerinin Azerbaycan’da ve Libya’da yaptığı çalışmalar ve Türkiye’nin güneyinde olan terör unsurları karşısında yapılan çalışmalar da toplantı konusu içinde olacağı tahmin ediliyor.

Yapılacak olan MGK’da PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlar ve bunun yanı sıra bölgesel ve ulusal güvenlik kapsamına giren konularda toplantıda ele alınabilir.



Son Güncelleme: 26.01.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
MGKMilliGüvenlikToplantısı28Ocak
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