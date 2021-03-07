Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk istifa ettiğini yalanladı.

Bakanlığa ait kaynaklar konu hakkında hiçbir açıklama yapmazken MEB, Ziya Selçuk’un, Instagram hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı takipten çıkardığı iddiasını yalanlayan bir açıklama yaptı.

Selçuk’uniddialarına Ziya Selçuk, kurs açabilmesi mümkün olan 25 bin köy muhtarlarına mektup göndererek yurttaşların kurslara gidebilmesini destekledi.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy muhtarlarına neden mektup yazdığını açıkladı. Köydeki insanların bilinçlerini arttırmak için başlattıkları Halk Eğitim Kurslarına çok önem verdiğini söyledi.

Ziya Selçuk yaptığı paylaşımlarla istifa iddialarına yanıt verildiği düşünülmektedir.