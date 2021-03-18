'Milli andımız İstiklal Marşı'dır diyen Erdoğan'dan tartışmalara son nokta!

Kaldırılması yönünde yapılan tekliflerin değerlendirmelere alındığı ve kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan 'Andımız' konusu gündemin en önemli maddeleri arasında yer almaya başladı. Tartışmaya açık bir konu hakkında görüşleri dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da 'Milli andımız İstiklal Marşı' diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

Devlet Övünç Madalyası ile ilgili hazırlanan 'Tevcih Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında mücadele ettikleri dönemden vazgeçtiklerinde karşılarındakilerin gizli yoldan yaptıkları saldırılarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak en ufak bir gevşeklik gösterdiklerinde onların; Sevr antlaşmasında daha beter dayatmalarla karşılarına çıkacaklarını söyledi.

"MİLLİ ANDIMIZ İSTİKLAL MARŞI'DIR!"

Demokrasiye katkı ve ekonomiyi kalkındırma anlamında attıkları her adımda geleceğe daha güvenli baktıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, son zamanlarda tartışmaya açılan 'Andımız' meselesi ile ilgili de bu yılın İstiklal Marşı yılı olduğunu ve Milli andımız olarak bilinen İstiklal Marşı'nın bizlere birlik olarak ülkemize sahip çıkmamızı ve yine birlikte devletimizi de güçlendirmemiz gerektiğini anlattığını söyledi.