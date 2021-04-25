Milletvekili Murat Emir'den sazlı türkü

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekillerinden Murat Emir, sosyal medyada çok konuşulacak bir videoya imza attı. Emir, halk ozanlarından Davut Sulari’nin dünya arsızındır fırsat pirsizin türküsünü eline saz alarak söyledi. Video sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük bir ilgi görmeyi başardı.
Dünya Arsızındır Fırsat Pirsizin Türkü Sözleri
Dünya arsızındır hey hey fırsat pirsizin
Dünya arsızındır hey hey fırsat pirsizin
Rağbet yalancının da refah hırsızın
Azap yoksulundur hey hey göçük yersizin
Sararıp da solmak solmak reva mı bize
Azap yoksulundur hey hey göçük yersizin
Aradan galkdı mı hey hey hörmetle hatır
Aradan galkdı mı hey hey hürmetle hatır
Gelen günler geçen geçen günü aratır
Mazlum Davut Sulari'yi ağlatır
Sefil sergan olmak olmak reva mı bize
Mazlum Davut Sulari'yi ağladır
Sefil sergan olmak olmak reva mı bize