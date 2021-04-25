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Milletvekili Murat Emir'den sazlı türkü

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir, halk ozanı Davut Sulari’nin türküsünü saz çalarak söyledi. Video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

25 Nisan 2021 Pazar 19:33
Milletvekili Murat Emir'den sazlı türkü
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Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekillerinden Murat Emir, sosyal medyada çok konuşulacak bir videoya imza attı. Emir, halk ozanlarından Davut Sulari’nin dünya arsızındır fırsat pirsizin türküsünü eline saz alarak söyledi. Video sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük bir ilgi görmeyi başardı.

Dünya Arsızındır Fırsat Pirsizin Türkü Sözleri

Dünya arsızındır hey hey fırsat pirsizin

Dünya arsızındır hey hey fırsat pirsizin

Rağbet yalancının da refah hırsızın

Azap yoksulundur hey hey göçük yersizin

Sararıp da solmak solmak reva mı bize

Azap yoksulundur hey hey göçük yersizin

Sararıp da solmak solmak reva mı bize

Aradan galkdı mı hey hey hörmetle hatır

Aradan galkdı mı hey hey hürmetle hatır

Gelen günler geçen geçen günü aratır

Mazlum Davut Sulari'yi ağlatır

Sefil sergan olmak olmak reva mı bize

Mazlum Davut Sulari'yi ağladır

Sefil sergan olmak olmak reva mı bize




Son Güncelleme: 25.04.2021 19:33
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Anahtar Kelimeler:
CHPMurat Emir
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