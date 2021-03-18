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MHP'nin tek adayı olan Devlet Bahçeli yeniden genel başkanlığa seçildi

MHP'nin düzenlediği 13. Olağan Kurultayı tamamlandı. Burada, tek aday olarak gösterilen Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, aldığı bin 277 delege oyuyla yeniden genel başkan seçildi.

18 Mart 2021 Perşembe 15:16
MHP'nin tek adayı olan Devlet Bahçeli yeniden genel başkanlığa seçildi
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Ankara Spor Salonu'nda 13. Olağan Büyük Kurultayını gerçekleştiren MHP, genel başkanlığına yeniden Devlet Bahçeli'yi seçti. Tek aday olarak gösterilen Devlet Bahçeli, bin 277 delege tarafında verilen oyla yeniden partinin başına geçti.

Kurultay'da oy kullanma işlemlerinin başlamasından önce bir konuşma yapan Divan Başkanı Semih Yalçın, kurultaya katılım göstererek delegelerin hepsinde Kovid-19 testinin yapıldığını ve 36 kişide Kovid virüsüne rastlanılması nedeniyle kurultaya alınmadığını bildirdi. Ankara'da yapılan kurultayda genel başkanlık için tek aday olarak çıkan Bahçeli'nin oylama sonuçlarının açıklanması sonrası toplam bin 277 oy alarak partinin 10'uncu kez başına geçerek genel başkanlık koltuğuna oturduğu ifade edildi.

Diğer taraftan AK Parti'nin kabine içerisinde ve bazı teşkilatlarda yapacağı değişimlerle ilgili gerçekleştirmeyi planladığı 7. Olağan Büyük Kongresi'nin de 'Güven ve İstikrar' teması adı altında 24 Mart günü Ankara’da yapılacağı belirtildi.



Son Güncelleme: 18.03.2021 15:16
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Anahtar Kelimeler:
MhpKurultayDevlet BahçeliGenel BaşkanSeçim
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