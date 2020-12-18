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MHP'den esnafları çildeden çıkaran hareket: 50'şer kuruş siftah parası dağıttılar

MHP'den büyük tartışma yaratan Askıda ekmek kampanyasını ardından esnafı çileden çıkaran bir hareket daha geldi. Parti teşkilatları esnafa 'Siftah Parası' olarak 50'şer kuruş ve 'Bereket Duası' adı altında yardım kampanyası başlattı.

18 Aralık 2020 Cuma 18:23
MHP'den esnafları çildeden çıkaran hareket: 50'şer kuruş siftah parası dağıttılar
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Koronavirüs pandemisinin yarattığı ekonomik krizden etkilenenler için İktidarın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bir dönem 'askıda ekmek' kampanyası başlatmıştı. Kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan bu kampanya sonrasında parti teşkilatları yeni bir kampanya başlattı.

Krizin en çok vurduğu kesimlerden biri olan esnafa yönelik destek çalışması başlatan MHP Kayseri İlçe teşkilatı, bölgede bulunan esnaflara zarfın içerisinde 'bereket duası' ve 50 kuruş 'siftah parası' dağıttı. Partinin Kocasinan İlçe Başkanlığı'na ait resmi sosyal medya hesabı üzerinden başlatılan destek kampanyası ile ilgili yapılan açıklamada konuya ilişkin yapılan açıklamada 4. Bölge teşkilatının esnaflara zarflarla Bereket Duaları siftah paraları dağıtıldığı belirtilerek "Parti teşkilatımız ‘siftah bizden bereket Allah’tan’ şiarı ile esnaflarımıza destek olan 4.Bölge Başkanımız Necati Yıldırım’a, yönetimine ve teşkilatımıza bu anlamlı ve bir o kadar da önemli davranışlarından dolayı teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

Bölgede bulunan esnaflara gönderilen zarflara ilişkin yapılan desteğe ilk tepki CHP'den tepki geldi. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda “Dün bütçe konuşmamda esnafa karşılıksız bir kuruş destek verilmedi demiştim. MHP İlçe teşkilatının 50 KURUŞLUK bu adımı sonrası düzeltme yapmam gerekiyor. Kocasinan hariç, esnafa 1 kuruş karşılıksız destek verilmedi” ifadelerine yer verdi.



Son Güncelleme: 18.12.2020 18:23
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Anahtar Kelimeler:
Mhp50 KuruşSiftah ParasıBereket DuasıKampanya
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