MHP Liderinden Kılıçdaroğlu hakkında müjde açıklaması!

Genel BaşkanıGenel Başkanı’nun yaptığı konuşma ardından önemli ifadeler kullandı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin bütünü kapsamındaki görüşmelerde Genel Kurul’da açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalar sonrasında kuliste gazetecilerin sorularına yönelik konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun ifadelerinin çok müjdeli olduğunu öne sürdü. Bahçeli “Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı” şeklinde konuştu.