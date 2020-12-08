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MHP Liderinden Kılıçdaroğlu hakkında müjde açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalar ardından, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının "müjdeli" bir konuşma olduğunu ifade etti. Bahçeli, "Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı" dedi...

08 Aralık 2020 Salı 15:15
MHP Liderinden Kılıçdaroğlu hakkında müjde açıklaması!
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı konuşma ardından önemli ifadeler kullandı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin bütünü kapsamındaki görüşmelerde Genel Kurul’da açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalar sonrasında kuliste gazetecilerin sorularına yönelik konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun ifadelerinin çok müjdeli olduğunu öne sürdü. Bahçeli “Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı” şeklinde konuştu.



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:15
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Anahtar Kelimeler:
MhpCHPDevlet BahçeliKemal KılıçdaroğluTBMM
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