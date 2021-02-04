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MHP Lideri Bahçeli'nin Boğaziçi paylaşımına Twitter’dan kısıtlama!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan eylemlerle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşıma kısıtlama getirildi.

04 Şubat 2021 Perşembe 21:36
MHP Lideri Bahçeli'nin Boğaziçi paylaşımına Twitter’dan kısıtlama!
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Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen gösterilerle ilgili tepki gösteren bir paylaşım yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaşımına Twitter kısıtlama getirdi. Genel Merkezden söz konusu kısıtlamayla ilgili yapılan açıklamada  gerçekleştirilen menfur eyleme karşı gösterilen tepkiden dolayı paylaşımın kısıtlamaya tabi tutulduğu belirtildi.

MHP’den yapılan açıklamada ayrıca, kısıtlama eylemine gerekçe olarak terörist ve öğrenci ayrımının yapıldığı, fakat bu durumun ayrım olarak ortaya konulmasına ve emniyet tarafından teyid edilmesine rağmen Twitter yönetimine buna tepki gösterdiği ve bu nedenle bazı paylaşımlara kısıtlama getirildiği aktarıldı.



Son Güncelleme: 04.02.2021 21:36
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Anahtar Kelimeler:
MhpDevlet BahçeliTwitterBoğaziçi Üniversitesi
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