MHP Lideri Bahçeli'nin Boğaziçi paylaşımına Twitter’dan kısıtlama!

'nde gerçekleştirilen gösterilerle ilgili tepki gösteren bir paylaşım yapanGenel Başkanı'nin paylaşımınakısıtlama getirdi. Genel Merkezden söz konusu kısıtlamayla ilgili yapılan açıklamada gerçekleştirilen menfur eyleme karşı gösterilen tepkiden dolayı paylaşımın kısıtlamaya tabi tutulduğu belirtildi.

MHP’den yapılan açıklamada ayrıca, kısıtlama eylemine gerekçe olarak terörist ve öğrenci ayrımının yapıldığı, fakat bu durumun ayrım olarak ortaya konulmasına ve emniyet tarafından teyid edilmesine rağmen Twitter yönetimine buna tepki gösterdiği ve bu nedenle bazı paylaşımlara kısıtlama getirildiği aktarıldı.