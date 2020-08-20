MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı son açıklama ile Türkiye gündemine gelen ABD Başkan adayı Joe Biden’in söylemlerine sert tepki gösterdi. Bahçeli Biden hakkında, “ABD'nin Başkanlık makamına talip bir siyasetçinin müttefik bir ülke hakkında akla ve hayale sığmayacak değerlendirmelerde bulunması hiçbir şekilde masum ve mazur gösterilemeyecektir” şeklinde konuştu.

MHP Lideri açıklamalarının devamında, CHP Genel Başkanı ile beraber parti sözcülerinin Biden’in açıklamasının zamanlamasını ve hükümeti eleştirmelerini “Türkiye sevgisinden yoksun, millete mensubiyet şuurundan mahrum bir siyaset köhneliğinin vahim öneğidir” diyerek değerlendirdi.

Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş cumhurbaşkanının devrilmesi hedefinin her haliyle demokrasi düşmanlığı olduğunu ve darbecilik olduğunu ifade eden Bahçeli, Akdeniz ve Ege’de faaliyet göstermekte olan gemilerin karşısına çıkmaya cüret edecek olanların bunun bedelini ağır ödeyeceğini de söyledi.