MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2023 Seçimlerini masaya yatırdı

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli uzun süredir tartışılan Cumhurbaşkanlığı adayı ,erken seçim olacak mı olmayacak mı tartışmalarına nokta koydu. Genel Seçimlerin 2023'ün Haziran ayında olacağını söylerken AKP ile kurdukları Cumhur İttifakı'nın 2023 Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

DOĞU AKDENİZ'DE KRİZİ

Yakın zamanda gerçekleşen Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan krizler hakkında yorumlarda bulunan Bahçeli . "Yunanistan'ın küstah dayatmalarına eş zamanlı olarak genişleyen kriz siyaseti ülke olarak maruz kaldığımız risk ve tehditleri hem derinleştirip hem de şiddetlendirmektedir. Artan gerilim ve tacizlere rağmen, Türkiye tarihsel çıkarlarını, egemenlik haklarını, milli güvenliğini muhafazayla birlikte müdafaa etme azim ve kararlılığındadır. Bu konuda en küçük gevşeme ve tavize fırsat verilmemektedir. Yunanistan'ın muhasım ülkelerin arkasına saklanıp anlaşmadan, konuşmadan ve uzlaşmadan ısrarla kaçması, üstelik haksızlıkların ve hukuksuzlukların gölgesine sığınıp ikbal ve istikbal arayışına çıkması haydutluktur" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN, MUHTEMEL BİR FELAKETE AÇIKÇA HİZMET EDİYOR"

Bahçeli, Doğu Akdeniz krizi ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Mısır ve İsrail'in telkin, tezvir ve tahrikleriyle freni iyice boşalan Yunanistan'ın muhtemel bir felakete açıkça hizmet ettiği, hatta davetiye çıkardığı anlaşılmaktadır. NATO'nun teknik görüşmeler yapılması amacıyla mutabakata varıldığını açıklaması Yunanistan tarafından yalanlanmış, nitekim barış ve diyaloğa hangi ülkenin kapalı olduğu ezcümle belgelenmiştir.

"BU BİR SAVAŞ DİLİDİR"

Fransa ile Yunastan arasında gerçekleşen ortak planların bir hesaplaşmaya dayalı olduğunu dile getiren Bahçeli Yunanistan’ın deniz kıyılarımızı kendine hak edinmesinin bir savaş dili olduğunu belirtti.

Yunanistan ve Fransa’nın Türk Tarihini tekrar hatırlamaları gerektiğini ekledi. Birlik ülkelerin Fransa’nın bu tavrına engel olmaları gerektiğine değinen Bahçeli bu düşmanca tavrı tamir etmenin gerektiğini söyledi.

"TÜRK MİLLETİ MAVİ VATAN'IN İSTİKLALİNE BAŞ KOYMUŞTUR"

AB’nin kendi içerisinde dış politikada ayrımlar yaşadığı,NATO altındaki Türkiye ve Yunanistanın bu denli zıt düşmelerine bir de Fransa’nın eklenmesinin bölgesel barış ortamını zedelediğinden bahsederek “Türk milleti mavi vatanın istiklaline baş koymuştur.” Cümlesini ekledi.

