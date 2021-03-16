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MHP 2021 13. büyük kongresi ne zaman, nerede yapılacak?

MHP 2021 13.büyük kongresi ne zaman, nerede yapılacak ortaya çıktı. MHP'nin resmi Twitter hesabından yayınlanan video ile kurultay hakkındaki detaylar paylaşıldı.

16 Mart 2021 Salı 18:27
MHP 2021 13. büyük kongresi ne zaman, nerede yapılacak?
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2023 yılında yapılacak genel seçimler için çalışacak kadrosunu kuracak olan Milliyetçi Hareket Partisi, ‘’İstiklal için birlik, istikbal için dirlik’’ ve ‘’Kazanan Türkiye olacak’’ sloganıyla 13. Olağan Büyük Kurultayı’nı gerçekleştirecek.

MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı ne zaman yapılacak?

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 13. Olağan Büyük Kurultayı, 18 Mart Perşembe günü saat 10.00’da Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Pandemi tedbirlerinin uygulanacağı kurultaya yalnızca il başkanları, belediye başkanları, MYK üyeleri ile özel davetliler katılacak.

Bahçeli yeniden aday olacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu kurultayda yeniden adaylığını koyacak ve kongrede 1.200 delege oy kullanacak. Kurultay kapsamında parti 2023 seçimlerine hazırlanarak kadrolar belirlenecek ve yönetime yeni isimler dahil olacak.

Salonda Türk bayrağının yanı sıra MHP’nin kurucu başkanı Alparslan Türkeş ve Devlet Bahçeli’nin afişleri yer alacak. Ayrıca büyük kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı düşünülüyor.

MHP 13. Olağan Kurultayı tanıtım filmi:



Son Güncelleme: 16.03.2021 18:27
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Anahtar Kelimeler:
MhpOlağan Büyük KurultayDevlet BahçeliAlparslan Türkeş
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