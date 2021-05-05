Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa ziyaretleri kapsamında’i ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce Slovenya’yı ziyaret etmişti. Bosna-Hersek de yaptığı ziyaretler kapsamında Bosna-Hersek dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile görüşen Çavuşoğlu, Avrupa’yı uyardı. Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi olarak Bosna-Hersek ile çok iyi ilişkileri olduğunu ifade etti. Salgına rağmen ticaret hacminin her zaman yüksek seviyelerde olduğunu ifade etti.

Ayrıca Bosna-Hersek ki aşı temini konusunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğü konusunda Avrupa devletlerini uyaran Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünün tartışılması konusu sadece bölge için değil tüm Avrupa için çok tehlikeli olduğunu ifade ederek Avrupa birliği devletlerini bir kez daha uyardı.