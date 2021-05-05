İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersek’i ziyaret etti. Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile görüştü.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:52
Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile görüştü
Takip Et:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa ziyaretleri kapsamında Bosna-Hersek’i ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce Slovenya’yı ziyaret etmişti. Bosna-Hersek de yaptığı ziyaretler kapsamında Bosna-Hersek dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile görüşen Çavuşoğlu, Avrupa’yı uyardı. Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi olarak Bosna-Hersek ile çok iyi ilişkileri olduğunu ifade etti. Salgına rağmen ticaret hacminin her zaman yüksek seviyelerde olduğunu ifade etti.

Ayrıca Bosna-Hersek ki aşı temini konusunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğü konusunda Avrupa devletlerini uyaran Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünün tartışılması konusu sadece bölge için değil tüm Avrupa için çok tehlikeli olduğunu ifade ederek Avrupa birliği devletlerini bir kez daha uyardı.




Son Güncelleme: 05.05.2021 15:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt çavuşoğluBosna-Hersek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muharrem İnce MAVİ Partisi açılımı ve kuruluş tarihi
Muharrem İnce MAVİ Partisi açılımı ve kuruluş tarihi

Popüler Haberler

Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar nelerdir? 2021
Beşiktaş sakatlıkları derbiye kadar onarabilecek mi?
Yetenekli Futbolcu Messi'den Tepki Alan Hareket
Seksenler dizisi Gamze karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ecmel İs kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Türkiye'nin illeri plaka sırasına göre
Bugün hangi maçlar var? 5 Mayıs 2021 Çarşamba maç programı
Kanal D Yüzleşme programının sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş'in hayatı
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Survivor takımlar ne zaman karışacak? 2021 Survivor Ünlüler takımına hangi isim gelecek?
Baraj 39.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Fox TV
Dexter yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı ( 9. sezon tanıtımı )
Hangi durumlarda e fatura kesilir? E-fatura hangi kurumları kapsıyor?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama
Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Mayıs 2021
Klasik arabalara olan ilgi artıyor. Ersöz ailesinde büyük değişimler
Sefirin Kızı 52.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Star TV
SSK, SGK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı emeklileri sevindirecek haber geldi! Geçici zam gelecek..
PTT'den emeklilere düşük faizli kredi müjdesi!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm ATV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni son bölüm izle
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmek anlamı, tabiri nedir?
Masumlar Apartmanı 33.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.