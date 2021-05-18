İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

MetroPOLL araştırma anket sonuçları açıklandı! Türkiye'nin en beğenilen lideri kim oldu?

MetroPOLL Araştırma Şirketi, liderlerin popülaritesini araştırdığı anket sonuçlarını açıkladı. Peki, Türkiye’nin en beğenilen lideri kim oldu?

18 Mayıs 2021 Salı 21:04
MetroPOLL araştırma anket sonuçları açıklandı! Türkiye'nin en beğenilen lideri kim oldu?
Takip Et:

MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin yaptığı ankette, katılımcılardan liderlere 0 ve 10 aralığında puan vermeleri istendi. Yapılan anketin sonucu doğrultusunda, en çok beğenilen isim 4.5 puan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Meral Akşener, 4.3 puanla Erdoğan’ın arkasında yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 3.6 puan ile 3. sırada yer aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli, 3.3 puan alarak 4. oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2.6 puan ile 5. sırada yer alırken; DEVA Partisi Ali Babacan 2.5 puanla altınca sırada, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 2.4 puan ile 7., eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 2.4 puanla 8., HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da 2.3 puanla 9. oldu.


Son Güncelleme: 18.05.2021 21:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MetroPOLL Araştırma Anket Sonuçları AçıklandıTürkiyenin En Beğenilen Lideri Kim Oldu?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memleket Partisi Kurucular Kurulu listesinde kimler, hangi isimler var?
Memleket Partisi Kurucular Kurulu listesinde kimler, hangi isimler var?

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Canlı izle Beşiktaş Antalyaspor A Spor - BJK Antalya Türkiye Kupası final maçı şifresiz
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Masumlar Apartmanı dizisindeki Psikolog karakteri kimdir? Seda Akman nereli, yaşı kaç?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Emin kimdir? Onur Şan yaşı ve oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı Safiye neden sürekli temizlik yapıyor? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
Rüyada arı sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada arı sokması görmenin anlamları
Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman yaşı ve oynadığı diziler
Bugün hangi maçlar var, 18 Mayıs 2021 Salı kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Meryem karakteri Kimdir? Serpi Gül dizideki rolü ve hayatı
Masum 422. bölüm Kanal 7 canlı izle – 18 Mayıs 2021 Salı tek parça Masum yeni son bölüm izle
Dondurulmuş instagram hesabımı açamıyorum, ne yapabilirim? 2021
Masumlar Apartmanı Han karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Birkan Sokullu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Tozkoparan yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Masumlar Apartmanı 33. bölüm izle tek parça! Masumlar Apartmanı son bölüm kesintisiz izle!
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen karakteri kimdir? Tansel Öngel kimdir, nereli, kaç yaşında?
Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli kimdir? Sanem Çelik'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Emanet 183.bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Menajerimi Ara Barış kimdir? Gerçek adı ne? Deniz Can Aktaş oynadığı diziler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Doğan Baba diziden ayrıldı mı? Ali Sürmeli Edho'ya geri gelecek mi?
Masumlar Apartmanı reyting sonuçları nasıl? Masumlar Apartmanı izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.