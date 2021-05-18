MetroPOLL araştırma anket sonuçları açıklandı! Türkiye'nin en beğenilen lideri kim oldu?

MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin yaptığı ankette, katılımcılardan liderlere 0 ve 10 aralığında puan vermeleri istendi. Yapılan anketin sonucu doğrultusunda, en çok beğenilen isim 4.5 puan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Meral Akşener, 4.3 puanla Erdoğan’ın arkasında yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 3.6 puan ile 3. sırada yer aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli, 3.3 puan alarak 4. oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2.6 puan ile 5. sırada yer alırken; DEVA Partisi Ali Babacan 2.5 puanla altınca sırada, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 2.4 puan ile 7., eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 2.4 puanla 8., HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da 2.3 puanla 9. oldu.