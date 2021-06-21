Meral Akşener: Verilen sözler tutulmuyorsa oy vermeyeceksiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı temaslarda bulunmak amacıyla bugün Afyonkarahisar’a gitti. Programının ilk adresi Emirdağ ilçesi olan Akşener’i halk davul ve zunalarla karşıladı. Esnafa ziyaret gerçekleştirerek, işleri ve ekonomik durumları ile alakalı sorular soran Akşener, fotoğraf çekinmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Emirdağ’dan sonra Bolvadin’e giden Akşener, ilçenin merkezindeki Çınaraltı Çay Bahçesi’nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşlara sohbet ettikten sonra partinin otobüsünün merdivenlerinde konuşma yapan Akşener halka şöyle seslendi:

“Unutuldunuz kardeşim, siyaset sizi unuttu. Lütfen kalplerinizi açıp dinleyin. Seçimlerde istediğinize oy vereceksiniz ancak buraya gelerek şu şucudur, bu bucudur şeklinde konuşanlara kulak vermeyin. Buraya gelerek oy almak uğruna, size hizmet, proje ve siyaset ahlakından söz edenleri ve bu konuda sözler verenleri dinleyin. İnanırsanız oy verin, inanmazsanız vermeyin. 3600 ek gösterge sözü mü verildi, verilen söz tutulmuyorsa oy vermeyin” sözleriyle verilen sözler tutulmuyorsa oy vermeyin çağrısında bulundu.