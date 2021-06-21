İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Meral Akşener: Verilen sözler tutulmuyorsa oy vermeyeceksiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Bolvadin’e gerçekleştirdiği ziyarette ilçenin merkezindeki Çınaraltı Çay Bahçesi’nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Akşenir’in, “Verilen sözler tutulmuyorsa oy vermeyeceksiniz” sözleri dikkat çekti.

21 Haziran 2021 Pazartesi 22:12
Meral Akşener: Verilen sözler tutulmuyorsa oy vermeyeceksiniz
Takip Et:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı temaslarda bulunmak amacıyla bugün Afyonkarahisar’a gitti. Programının ilk adresi Emirdağ ilçesi olan Akşener’i halk davul ve zunalarla karşıladı. Esnafa ziyaret gerçekleştirerek, işleri ve ekonomik durumları ile alakalı sorular soran Akşener, fotoğraf çekinmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Emirdağ’dan sonra Bolvadin’e giden Akşener, ilçenin merkezindeki Çınaraltı Çay Bahçesi’nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşlara sohbet ettikten sonra partinin otobüsünün merdivenlerinde konuşma yapan Akşener halka şöyle seslendi:

“Unutuldunuz kardeşim, siyaset sizi unuttu. Lütfen kalplerinizi açıp dinleyin. Seçimlerde istediğinize oy vereceksiniz ancak buraya gelerek şu şucudur, bu bucudur şeklinde konuşanlara kulak vermeyin. Buraya gelerek oy almak uğruna, size hizmet, proje ve siyaset ahlakından söz edenleri ve bu konuda sözler verenleri dinleyin. İnanırsanız oy verin, inanmazsanız vermeyin. 3600 ek gösterge sözü mü verildi, verilen söz tutulmuyorsa oy vermeyin” sözleriyle verilen sözler tutulmuyorsa oy vermeyin çağrısında bulundu.


Son Güncelleme: 21.06.2021 22:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşenerin Afyonkarahisar ZiyaretiMeral Akşenerin Afyonlulara Yaptığı çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? 21 Haziran 2021 Pazartesi Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Bu sene aşure günü ne zaman? 2021 Aşure günü ne zaman başlıyor? Aşure günü anlamı ve önemi
2021 Bulgaristan asgari ücret ne kadar?
Rusya yaşam şartları nasıl? 2021 Rusya asgari ücretleri
Yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlara verilen maaş desteği şartları 2021
ÖSYM üniversite kayıt tarihleri belli mi? 2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Hakan Hatipoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç?
Emeklilikte kanser hastaları için özel durumlar
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demektir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin tabiri ve anlamı
2021 kapıcı maaşları ne kadar? Kapıcı brüt maaş hesaplama
Mazeret izni en fazla kaç gün verilir? Mazeret izni formu nasıl doldurulmalı?
Vakıfbank 125.000 TL 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli borç kapatma kredi kampanyası
Gönül Dağı dizisinin Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın hayat hikayesi!
Arka Sokaklar Asiye Çoban kimdir? Melisa Şalgam kimdir, nereli yaşı kaç?
Maraşlı dizisi Savcı Tolga kimdir? Savcı Tolga'ya kim hayat verecek?
İnfaz koruma memuru kime bağlıdır? Nasıl infaz koruma memuru olunur?
Hamilelik belirtileri tam olarak ne zaman başlar? 1 aylık hamilelik belirtileri nelerdir?
Asgari ücretin 1/3'ne kadar ne demek? 2021
21 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı ATV kanalında bugün neler var?
Stajyer maaşları ne kadar? 2021 Tatil günlerinde staj parası kesilir mi?
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2021 PTT'den Emeklilere 60 aya varan kredi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.