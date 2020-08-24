Meral Akşener Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi hakkında konuştu!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karadeniz’de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Son dönem içinde devam ettirdiği yurt gezileri bünyesinde Çorum’da esnaf ile bir araya gelen Akşener, kendisine Erdoğan tarafından “Müjde” olarak duyurulan doğalgaz keşfiyle ilgili soruya şu ifadeleri kullanarak yanıt verdi;

“Hayırlı olsun. İşte gaz bulundu. Gazın Türkiye’ye getireceği her faydada elbette çok memnun oluruz. Partiyi temsil eden bütün arkadaşlarım bu konuyu kutladılar. Tersine bir cümle sarf edilmez. Hayırlı uğurlu olsun inşallah”

Açıklamaları sırasında son dönem içinde gündemdeki yerini alan İstanbul Sözleşmesi hakkında da fikirlerini beyan eden Akşener, “Ben İstanbul Sözleşmesi konusunda çok netim. İstanbul Sözleşmesi’ndeki ortak nokta kadının şiddet, geri kalmışlığı, ekonomide, kazançta, istihdamda eşitliğinin sağlanması, kadının güçlenmesini sağlaması dolayısıyla sözleşmenin öznesi kadın ve bunun üzerinden çıkarılan bir tartışmayı yanlış buluyorum” şeklinde konuştu.