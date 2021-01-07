Meral Akşener, Başbuğ konusunda açıklamalarda bulundu

Ankara Beypazarı ilçesinde bulunan esnafları ziyarette bulunan Meral Akşener, ziyaretin ardından basının sorularına cevap verdi. Gündemde yer alan konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, Başbuğ’un konuşmalarını da değerlendirdi.

Gündemi meşgul eden konulara açıklık getiren Akşener, uzun süre dillerden düşmeyen türban konusuna da değinerek düşüncelerini beyan etti.Akşener, hiçbir zaman darbeden yana olmadığını belirterek, Başbuğ'un FETÖ tarafından hapse attırılıdığını dile getirerek, Başbuğ konusunda kendisinin düşüncelerinin ne olduğunu açıkladı.

Gündemde yer alan darbe tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, “Her zaman darbelere karşı olan birisi olarak, ismimin darbe imalarıyla, yine ve yeniden ilişkilendirilmesinden ve bu şekilde gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum” sözlerine atıf yaparak şu ifadelere yer verdi:

“İlker Başbuğ konusu ilginç. Nereden baksanız bu çok enteresan bir iş. Sayın Başbuğ önce FETÖ'cüler tarafından hapsedildi. Bizzatihi Sayın Erdoğan o zaman sanıyorum başbakandı ve bunun yanlış olduğunu söylemişti. Biz ne anlamıştık o zaman? ‘FETÖ'cü hakim ve savcılara sözü geçmiyor başbakanın ' olarak anlamıştık. Bugün aradan zaman geçti bir duyuru ile Ak Parti'nin tüm teşkilatlarının Sayın Başbuğ hakkında darbecilik üzerinden bir suç duyurusunda bulunmasını, 2 tane kap düşünün biri buydu biri bu… sonuçta ne oldu? FETÖ'cüler suçlu çıktı, ‘pardon' denildi. Bu tür ayrıştırıcı durumlarda FETÖ'cülere benzer yöntemlerin kullanılıyor olması veya böyle bir isnatla karşılaşacak olmasını doğru bulmadığımı ifade ederim. Bir de Sayın Başbuğ, ‘ben hayatım boyunca darbelere karşı oldum' bir de böyle bir beyan var. İkinci bir hırpalanmanın Ak Parti'ye ve onun genel başkanına hiç faydası olmayacağını düşünüyorum bir dostu olarak söyleyeyim bunu.”

“Kadının giyiminin erkekler tarafından özne yapılmasını reddediyorum”

Akşener, türban tartışmasıyla alakalı gelen bir soruya ise şu şekilde cevap verdi:

“Her ne kadar unutulsam da büyük bir vefasızlıkla karşı karşıya kalsam da dolayısıyla başörtüsünün, kadının giyiminin açık kafanın ya da örtülü başın erkekler tarafından özne yapılmasını olumlu ya da olumsuz önceden de reddetmiştim bugün de reddediyorum. Başı açık kadınlarla başı kapalı kızlar el ele tutuşmuştu o mücadelede. Ne zaman adamlar girdi devreye hep hakaret, haksızlık oldu. Dolayısıyla kadınların kendi içindeki meselelerini kadın hep çözdü bugüne kadar. Komşular komşularla ters düşmez ama tekrar söylüyorum erkekler devreye girdiğinde kadının giyimi kuşamı üstünden hep Türkiye'de problem çıktı. Dolayısıyla hiçbirini doğru bulmuyorum. Giyim kuşam üzerinden yapılan tariflerinin hiçbirini doğru bulmuyorum.”

Fikri Sağlar

CHP’nin eski milletvekillerinden olan Fikri Sağlar'ın ‘Türbanlı hakim' sözlerini hatırlatan Akşener, “Benim evim basıldı. Sayın Sağlar gibi giyinmiş bir hakim o basan saldırganların tamamını beraat ettirdi. Adamdı, aynı kendi gibi giyiniyordu takım elbiseli kravatlı ama beraat ettirdi. Demek ki kuralların uygulanması giyimle kuşamla alakalı değilmiş” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan helallik almalı”

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'de bulunan başörtülü kadınlar için kullandığı ‘vitrin mankeni' sözlerine, “Sayın Erdoğan'ın da aracılığınızla bir kerecik Cumhurbaşkanı olmasını talep ediyorum. O’nun da 21 yaşında başı örtülü bir kızı , hem de Cuma namazı sonrasında camii avlusunda herkesin önüne atmasını, torunu yaşındaki bir kız çocuğunu da doğru bulmuyorum. Sayın Erdoğan'dan da talebim bu torunu yaşındaki kızı arayıp gönlünü alıp, kendisinden helallik istemesidir. Yani bir bütün olarak erkekler bu işin dışında kalırsa hiçbir sorun olmayacaktır Türkiye'de” ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

CHP’nin eski milletvekili olan Fikri Sağlar, yer aldığı bir programda, “Türbanlı bir hakimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var” dedi ve konuşmasının devamında giyim kuşam, inanç ve ifade özgürlüğüne saygının duyulması gerektiğini belirtmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP için “Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi aldatmıyor” şeklinde açıklama yapmıştı.