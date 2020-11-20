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Menemen Belediyesi'ne soruşturma! CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yönetimine soruşturma ve gözaltı

İzmir Menemen Belediyesi evrakta sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma olaylarından dolayı çalkalanıyor. Menemen Belediyesi’ne soruşturma açıldı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy CHP’den istifa etti.

20 Kasım 2020 Cuma 12:40
Menemen Belediyesi'ne soruşturma! CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yönetimine soruşturma ve gözaltı
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Son dakika haberine göre İzmir Menemen Belediyesi evrakta sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma olaylarından dolayı çalkalanıyor. Menemen Belediyesi’ne soruşturma açıldı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy CHP’den istifa etti. Aksoy hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aksoy’un yardımcısı olan 22 kişi de gözaltına alındı.


CHP Genel Merkezi, İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un evrakta sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma olaylarından dolayı disiplin kuruluna sevk etti. Disiplin kuruluna sevk edilen Aksoy, daha sonra CHP’den istifa kararı almıştı. Olaydan sonra Aksoy ile beraber 24 kişi gözaltına alındı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen polis ekiplerince İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve beraberindeki 24 belediye görevlisi gözaltına alındı. Rutin sağlık kontrollerinden sonra zanlılar sorgulanmak için emniyete götürüldü. Ekipler ilçe belediye binasında da aramalarda bulundu. Soruşturmada Aksoy’un yardımcıları da bulunuyor. Ayrıca 4 kişi hakkında da arama çalışmaları başlatıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, ‘’Demokrasinin temel ilkelerinden biri sandıkla gelip sandıkla gitmektir. Ben Menemen’e hizmet etmek için seçildim. Yine hizmete devam edeceğim. Şu an üye olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum. Hala belediye başkanı sıfatıyla görevimin başındayım’’ dedi.



Son Güncelleme: 20.11.2020 12:40
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Anahtar Kelimeler:
Serdar AksoyMenemen Belediye Başkanı
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