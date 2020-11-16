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Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un CHP'den neden ihracı isteniyor?

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un CHP’den neden ihracı isteniyor sorusu merak ediliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi’nden konuyla ilgili açıklama geldi.

16 Kasım 2020 Pazartesi 22:59
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un CHP'den neden ihracı isteniyor?
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Cumhuriyet Halk Partisi Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un ihraç kararı gündem oldu. Aksoy’un Kesin İhraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kurulana sevk edilmesinin ardından gözler yapılacak açıklamaya çevrilmişti.


CHP’den yapılan açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Partiden yapılan bu açıklamanın ardından Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’dan da bir açıklama bekleniyor.



Son Güncelleme: 16.11.2020 22:59
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Anahtar Kelimeler:
CHPIhraç
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