Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Aksoy’un disiplin kuruluna sevk edilmesi gündem olurken CHP’den konuya ilişkin açıklama yapılmıştı.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy kimdir?

16 Nisan 1974 yılında İzmir’in Menemen ilçesinde dünyaya gelen Aksoy, Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünün ardından Hacettepe Üniversitesi’nde Sermaye Piyasaları eğitimi almıştır. Sesi ve Poyraz Gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Aksoy 31 Mart 2019 seçimlerinde CHP’nin adayı olarak İzmir Menemen Belediye Başkanı seçilmişti.

Aksoy’un babası Veli Aksoy’da 3 dönem İzmir Milletvekilliği, CHP Genel Sekreter Yardımcılığı be Parti Meclisi üyeliği gibi önemli görevlerde yer almıştır.

Aksoy’un partiden ihraç sebebi ise alınan şikayetler üzerine olduğu söyleniyor. CHP’li Torun Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında çok sayıda şikayet aldıklarını ve alınan şikayetlerin incelenmesinin ardından konuyu genel merkeze ilettiklerini açıklamıştı.

Genel merkezde yapılan incelemeler sonucunda kararın verildiği açıklayan Torun kararı şu ifadelerle açıkladı:

"Milletvekillerimiz konuyla ilgili incelemelerinin ardından kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Milletvekillerimizin raporu, Genel Merkezimizde ciddiyetle ele alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.''