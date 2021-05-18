İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Memleket Partisi’nin logosu gündem oldu

Memleket Partisi’nin kuruluş videosunda gösterdiği logosu sosyal medyada gündem oldu. Logonun, yabancı bir şirketin logosuna benzemesi nedeniyle eleştiriler aldı.

18 Mayıs 2021 Salı 12:03
Memleket Partisi’nin logosu gündem oldu
Takip Et:

İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini vererek resmen kurulan Memleket Partisi, şu sıralar resmi logosu ile gündemde. Logo hakkında sosyal mecrada ‘çalıntı’ söylentileri dolaşıyor. Söz konusu logonun uluslararası bir e-ticaret kuruluşu olan ViziNova’nın logosuyla oldukça benzemesi bu iddiaları güçlendiriyor. İki logo arasında ufak tefek farklılıklar bulunuyor. Bu farklar arasında en çok göze çarpan ise Memleket Partisi’nin logosunun orta kısmında bir nazar boncuğu, ViziNova şirketinin logosunun ortasında ise nokta şeklinde kırmızı daire bir sembol bulunması. Bir diğer fark ise e-ticaret şirketinin logosunda 8 adet insan işareti, Memleket Partisi’nin logosunda ise 7 adet işaret bulunması.

İddialar Asılsız

Duvar gazetesi, Memleket Partisi’nin Genel Sekreteri Hakkı Akalın’ın, partinin logosunun taklit veya çalıntı olduğu yönündeki iddiaları reddettiğini aktardı. Hakkı Akalın, 18 Mayıs’ta yapılacak partinin tanıtım toplantısında Muharrem İnce’nin bu konuda da açıklama yapacağını söyledi.

Muharrem İnce, Memleket Partisi’nin ilk genel başkanı seçilmişti.

 

 


Son Güncelleme: 18.05.2021 12:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Memleket PartisiViziNovaMuharrem İnce
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memleket Partisi Kurucular Kurulu listesinde kimler, hangi isimler var?
Memleket Partisi Kurucular Kurulu listesinde kimler, hangi isimler var?

Popüler Haberler

18 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal D 18 Mayıs 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
TRT 1'de 18 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 18 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
18 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Show TV'de 18 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 18 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
19 Mayıs 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 19 Mayıs Çarşamba at yarışı programı
18 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
18 Mayıs 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları
18 Mayıs 2021 Salı Star TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Türkan Hanım’ın Konağı 178. bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e Övgüler
Galatasaray Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS - Yeni Malatya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar? 2021 Devlet memur maaşları ne zaman yatar?
TRT Spor canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Baraj dizisi Canan kimdir? Feri Baycu Güler doğum tarihi
Hava durumu nasıl olacak? 19 Mayıs 2021 Çarşamba bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid 152. Bölüm fragmanı izle
Dudak dolgusu estetiği fiyatları ne kadar? 2021
2021 yılı sosyal yardım nakit destekleri nelerdir? Kimler nasıl faydalanabilir?
Kağıt Ev yeni bölüm fragmanı 24 Mayıs 2021 Pazartesi - Kağıt Ev yeni bölümde neler olacak?
Burak Sergen'in Son Dakika Sağlık Durumu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.