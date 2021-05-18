Memleket Partisi’nin logosu gündem oldu

İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini vererek resmen kurulan Memleket Partisi, şu sıralar resmi logosu ile gündemde. Logo hakkında sosyal mecrada ‘çalıntı’ söylentileri dolaşıyor. Söz konusu logonun uluslararası bir e-ticaret kuruluşu olan ViziNova’nın logosuyla oldukça benzemesi bu iddiaları güçlendiriyor. İki logo arasında ufak tefek farklılıklar bulunuyor. Bu farklar arasında en çok göze çarpan ise Memleket Partisi’nin logosunun orta kısmında bir nazar boncuğu, ViziNova şirketinin logosunun ortasında ise nokta şeklinde kırmızı daire bir sembol bulunması. Bir diğer fark ise e-ticaret şirketinin logosunda 8 adet insan işareti, Memleket Partisi’nin logosunda ise 7 adet işaret bulunması.

İddialar Asılsız

Duvar gazetesi, Memleket Partisi’nin Genel Sekreteri Hakkı Akalın’ın, partinin logosunun taklit veya çalıntı olduğu yönündeki iddiaları reddettiğini aktardı. Hakkı Akalın, 18 Mayıs’ta yapılacak partinin tanıtım toplantısında Muharrem İnce’nin bu konuda da açıklama yapacağını söyledi.

Muharrem İnce, Memleket Partisi’nin ilk genel başkanı seçilmişti.