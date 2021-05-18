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Memleket Partisi ve Muharrem İnce hakkında flaş iddia! Partisinin logosu çalıntı mı?

Eski CHP'li vekil Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi, 17 Mayıs tarihinde resmi olarak kuruldu ve logosu kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtımın hemen ardında ise logonun çalıntı olduğuna dair bir iddia ortaya atıldı.

18 Mayıs 2021 Salı 11:52
Memleket Partisi ve Muharrem İnce hakkında flaş iddia! Partisinin logosu çalıntı mı?
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Muharrem İnce'nin başkanlık edeceği Memleket Partisi, İçişleri Bakanlığı'na sunduğu dilekçe ile birlikte dün resmi olarak kuruldu. Partinin açılışının kamuoyuna tanıtılması sırasında logosunun çalıntı olduğuna dair bir söylenti ortaya çıktı.

Memleket Partisi'nin logosunun yabancı merkezli bir e-ticaret şirketinin logosuyla benzerliği kulislerde 'çalıntı' iddiasının konuşulmasına neden oldu. Bu söylentilere karşılık bir açıklama yapan Memleket Partisi Genel Sekreteri Hakkı Akalın, haklarında ortaya çıkan "çalıntı" iddialarını reddetti ve partinin tanıtım toplantısında söz konusu iddialar üzerine bir açıklama yapılacağını söyledi.

LOGOLARDA BENZERLİK VAR

Sosyal medyada kullanıcılar Memleket Partisi'nin yabancı şirketten çaldığını iddia ettikleri logoyu karşılaştırdılar. Uluslararası e-ticaret şirketi olan ViziNova isimli şirkete ait logoya benzerliği ile dikkat çeken Memleket Partisi'nin logosunun ortasında nazar boncuğu olduğu görülüyor. Şirket logosunda sadece kırmızı yuvarlak bir işaret yer alırken ViziNova'nın logosunun kenarında 8 işaret olduğu ve parti logosunda ise bu işaretlerin sayısının 7 olduğu fark ediliyor.


Son Güncelleme: 18.05.2021 11:52
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Anahtar Kelimeler:
Parti LogosuMuharrem İnceMemleket Partisiçalıntımı
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