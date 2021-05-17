Memleket Partisi Kurucular Kurulu listesinde kimler, hangi isimler var?

Muharrem İnce, CHP’den ayrılarak Memleket Hareketini kurmuştu. Bu hareketi daha sonra Siyasi Partiye dönüştürmek için hazırlıklar sürerken, Parti kurucular listesi belli oldu. Listede birçok önemli isim yer alıyor.
"Sosyal adalet, planlı kalkınma istiyoruz. Yolsuzlukla topyekün mücadele istiyoruz. Kamuda adaletli bir ücret dağılımı istiyoruz. İşçilerin ve memurların temsiliyetinin arttığı toplu sözleşme istiyoruz. Tüm kamu kurumlarından güvenilir veri istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız," diyerek yola çıkan ve gittiği her ilde İktidarın ve muhalefetin altenatifi olacaklarını belirten İnce, Parti kurma çalışmalarına devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde korona testi pozitif çıkan İnce’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Muharrem İnce Parti Kurucular Kurulu listesini de büyük ölçüde oluşturdu. “ Esnaf ve sanatkarlar için adil bir rekabet ortamı istiyoruz. Kindar değil, kardeşçe yaşamayı isteyen bir nesil istiyoruz. Gerçekleri saklayan değil, ortaya çıkaran bir basın istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği istiyoruz. Köy okullarının yeniden açılmasını istiyoruz ve açacağız. Okulları öğretmenlerle buluşturmak istiyoruz. Çocuklara en az bir dil öğretmek istiyoruz. Bilişime ulaşmakta yasakların kalktığı ucuz ve hızlı istiyoruz. Yurt dışında yaşama hayali değil, ülke içinde yaşamak isteyen bir nesil istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız. Bizim cumhurbaşkanlığı adaylığı derdimiz yok. Memleket derdimiz var bizim. Adaylığa daha çok var bakarsın başkası olur. Derdimiz, geleceğimiz, derdimiz çocuklarımız. " diyen Muharrem İnce’nin Kurucular Kurulundaki isimler şu şekilde:
Kurucular listesi
Ahmet Özalp, Siyaset Bilimler profesörü
Ali Rıza Büyükuslu, İşletme profesörü eski rektör
Ali Tunçcan, Uçak Mühendisi
Alper Karaoğlan, Tıp profesörü
Ayber Yağız, Endüstriyel tasarımcı
Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat
Aykut Demiray, Bankacı
Barış Tuzlumbay, Tıp profesörü
Berk Hacıgüzeller, Finansal danşman
Bena Bütüner Karadeniz, Siyaset bilimci
Bilin Neyaptı, İktisat Doçenti
Burak Hasar, Diş hekimi
Cüneyt Oğuz, Yatırım bankacısı iş insanı
Çiğdem Bayraktar Örp, Yazar yayıncı
Ebru Arıkan, İş insanı eğitimci
Erkin Şahinöz, FED eski Ekonomisti, Toplum Bilimci
Hüseyin Baraner, Turizmci
Hüseyin Ercüment Değer, Avukat
İlhan Düzyürek, Yönetici
İlkay Yıldırım, Ekonomist Sanayici
İpek Özkal, Siyasal Bilgiler Doçenti
Mehmet Kazancıoğlu, Makine Mühendisi yatırım danışmanı
Mert Ünlü, İhracatçı
Meryem Şengül Kalap, Gazeteci yapımcı
Muharrem Yıldız, Eğitimci Öğretim Görevlisi
Muharrem İnce, Fizik Öğretmeni, eski milletvekili
Osman Kurtuluş, Travmatoloji uzmanı
Osman Serkan İleri, Doktor Öğretim Üyesi inşaat mühendisi
Özgür Serkan Yılmaz, Üst düzey yönetici
Serkan Yahşi, İnşaat mühendisi
Serkan Ufuk Akgün, Sanayici
Sibel Aracı, Psikiyatrist
Tolga Yüce, Oyuncu yönetmen yapımcı
Yağız Elver, Akademisyen
Zeynep Hazal Tulgar, Üniversite öğrencisi