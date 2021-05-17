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Memleket Partisi Kurucular Kurulu listesinde kimler, hangi isimler var?

CHP’den ayrılarak, Memleket Hareketini kuran ve bu hareketi siyasi bir partiye dönüştürmek için hazırlıklara devam eden Muharrem İnce, Parti kurucular listesini açıkladı. 23 Nisan’da Memleket Hareketini Siyasi Partiye dönüştürmek için hazırlıklara başlayan İnce’nin açıkladığı listede hukukçular, akademisyenler, doktorlar gibi birçok önemli isim yer alıyor. İşte parti kurucular listesi...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:43
Memleket Partisi Kurucular Kurulu listesinde kimler, hangi isimler var?
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Muharrem İnce, CHP’den ayrılarak Memleket Hareketini kurmuştu. Bu hareketi daha sonra Siyasi Partiye dönüştürmek için hazırlıklar sürerken, Parti kurucular listesi belli oldu. Listede birçok önemli isim yer alıyor.

"Sosyal adalet, planlı kalkınma istiyoruz. Yolsuzlukla topyekün mücadele istiyoruz. Kamuda adaletli bir ücret dağılımı istiyoruz. İşçilerin ve memurların temsiliyetinin arttığı toplu sözleşme istiyoruz. Tüm kamu kurumlarından güvenilir veri istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız," diyerek yola çıkan ve gittiği her ilde İktidarın ve muhalefetin altenatifi olacaklarını belirten İnce, Parti kurma çalışmalarına devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde korona testi pozitif çıkan İnce’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Muharrem İnce Parti Kurucular Kurulu listesini de büyük ölçüde oluşturdu.  “ Esnaf ve sanatkarlar için adil bir rekabet ortamı istiyoruz. Kindar değil, kardeşçe yaşamayı isteyen bir nesil istiyoruz. Gerçekleri saklayan değil, ortaya çıkaran bir basın istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği istiyoruz. Köy okullarının yeniden açılmasını istiyoruz ve açacağız. Okulları öğretmenlerle buluşturmak istiyoruz. Çocuklara en az bir dil öğretmek istiyoruz. Bilişime ulaşmakta yasakların kalktığı ucuz ve hızlı istiyoruz. Yurt dışında yaşama hayali değil, ülke içinde yaşamak isteyen bir nesil istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız. Bizim cumhurbaşkanlığı adaylığı derdimiz yok. Memleket derdimiz var bizim. Adaylığa daha çok var bakarsın başkası olur. Derdimiz, geleceğimiz, derdimiz çocuklarımız. " diyen Muharrem İnce’nin Kurucular Kurulundaki isimler şu şekilde: 

Kurucular listesi

Ahmet Özalp, Siyaset Bilimler profesörü

Ali Rıza Büyükuslu, İşletme profesörü eski rektör

Ali Tunçcan, Uçak Mühendisi

Alper Karaoğlan, Tıp profesörü

Ayber Yağız, Endüstriyel tasarımcı

Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat

Aykut Demiray, Bankacı

Barış Tuzlumbay, Tıp profesörü

Berk Hacıgüzeller, Finansal danşman

Bena Bütüner Karadeniz, Siyaset bilimci

Bilin Neyaptı, İktisat Doçenti

Burak Hasar, Diş hekimi

Cüneyt Oğuz, Yatırım bankacısı iş insanı

Çiğdem Bayraktar Örp, Yazar yayıncı

Ebru Arıkan, İş insanı eğitimci

Erkin Şahinöz, FED eski Ekonomisti, Toplum Bilimci

Gürbüz Evren, Kalkınma uzmanı

Hüseyin Baraner, Turizmci

Hüseyin Ercüment Değer, Avukat

İlhan Düzyürek, Yönetici

İlkay Yıldırım, Ekonomist Sanayici

İpek Özkal, Siyasal Bilgiler Doçenti

Mehmet Kazancıoğlu, Makine Mühendisi yatırım danışmanı

Mert Ünlü, İhracatçı

Meryem Şengül Kalap, Gazeteci yapımcı

Muharrem Yıldız, Eğitimci Öğretim Görevlisi

Muharrem İnce, Fizik Öğretmeni, eski milletvekili

Osman Kurtuluş, Travmatoloji uzmanı

Osman Serkan İleri, Doktor Öğretim Üyesi inşaat mühendisi

Özgür Serkan Yılmaz, Üst düzey yönetici

Serkan Yahşi, İnşaat mühendisi

Serkan Ufuk Akgün, Sanayici

Sibel Aracı, Psikiyatrist

Tolga Yüce, Oyuncu yönetmen yapımcı

Yağız Elver, Akademisyen

Zeynep Hazal Tulgar, Üniversite öğrencisi


Son Güncelleme: 17.05.2021 20:43
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Anahtar Kelimeler:
Memleket PartisiMuharrem İnceCHP
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