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Mehmet Tevfik Göksu kimdir? İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu hakkında bilgiler

Habertürk ekranlarında yayınlanan bir televizyon programına katılan ve soruları yanıtlayan İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun hayatı ve nereli olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaktadır. Peki Mehmet Tevfik Göksu kimdir?

24 Nisan 2021 Cumartesi 04:09
Mehmet Tevfik Göksu kimdir? İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu hakkında bilgiler
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Habertürk ekranlarında yayınlanan Açık ve Net programına konuk olan ve sorulara yanıt veren Mehmet Tevfik Göksu’nun hayatı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

Mehmet Tevfik Göksu kimdir?

1 Ocak 1966 yılında Adıyaman’a bağlı Gölbaşı ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Tevfik Göksu aslen Adıyamanlıdır. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde harita mühendisliği bölümünü tamamlayan Göksu sonrasında Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler alanında yüksek lisan ve sosyoloji alanında ise doktora yapmıştır. 1992 yılında Bağcılar Belediye Başkanı’nın danışmanı olarak görev yapan Göksu 8 yıl süren görevinin ardından 2009 yılında Esenler Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. 2019 yerel seçimlerinde üçüncü kez Ak Parti’den aday olan Göksu hala Esenler belediye başkanlığı görevini sürdürmektedir. Mehmet Tevfik Göksu aynı zamanda İBB Ak Parti grup başkanvekilliği görevini de sürdürmektedir.




Son Güncelleme: 24.04.2021 04:09
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Anahtar Kelimeler:
MehmetTevfikGöksu
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