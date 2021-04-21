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Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş nereli?

Cumhurbaşkanlığı'nın atama kararı ile Ticaret Bakanı görevine getirilen Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında ortaya çıktı. Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş hakkında bilgiler haberimizde.

21 Nisan 2021 Çarşamba 02:24
Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş nereli?
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Uzun süredir tartışılan kabine değişikliği konusu nihayet sonuçlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kabinede değişiklik yapılarak, üç yeni bakanın ataması gerçekleştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı sonrasında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alınarak yerine Mehmet Muş getirildi.

Mehmet Muş kimdir?

Mehmet Muş 1 Mayısıs 1982 yılında Trabzon’da doğmuştur. TBMM 24., 25. Ve 26. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili olan Mehmet Muş, Ticaret Bakanı görevine getirildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. Lisans eğitimi sonrasında yüksek lisansını Washington State University School of Economic Sciences’de Ekonomi alanında yaptı. özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak görev yaptı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında ise Ekonomi Doktorasını tamamladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı ve aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulundu.

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği’nin yanında Ak Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevi yaptı.




Son Güncelleme: 21.04.2021 02:24
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