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Meclis hükûmet sistemi özellikleri nedir?

Türkiye Cumhuriyeti, 16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedir?

03 Şubat 2021 Çarşamba 18:25
Meclis hükûmet sistemi özellikleri nedir?
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Türkiye Cumhuriyeti'nde eskiden parlamenter Sistem uygulanmaktaydı. 16 Nisan 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarihten Cumhuriyetin ilan edildiği tarihe kadar Meclis Hükümet Sistemi geçerliydi.

 

Hükümet Sistemi

 

Meclis sisteminde tek meclis tipi uygulanmaktadır.

 

Meclisin başkanı ve hükümet başkanı aynı kişidir.

 

Meclis, en üstteki güçtür.

 

Yasama, yargı ve yürütme mecliste toplanmaktadır.

 

Bakanları, Meclis teker teker seçer.

 

 

Seçimler çift derecelidir. Halk tarafından delege seçilir, delegeler tarafından vekiller seçilir.

 

Hükümet sistemleri, yasama, yargı ve yürütmenin dağılımı ve düzenlenişi bakımından geçerli olan kurallar ve kurumlardır. Yasama, yargı ve yürütme arasındaki dağılım, hükümet sistemi tarafından belirlenir. Yasama, yargı ve yürütmenin güçler ayrılığı ilkesinine dayanmasıyla "parlamenter sistem" ve "başkanlık sistemi" olarak hükümet sistemi ikiye ayrılır. Yarı Başkanlık Sistemi'nde başkan vardır ancak bu sistem parlementer sisteme benzemektedir. Hükümetin yasamaya karşı sorumluluğu bulunmaktadır. Başkan, meclis, kongre ve temsilciler meclisi halk tarafından seçilmektedir. Yürütme, doğrudan halk tarafından seçilmektedir.



Son Güncelleme: 03.02.2021 18:25
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