Mamaka ekolojik köyü tanıtıldı

Ankara’ya bağlı Mamak Belediyesi’nde ilginç bir proje hayata geçirilecek. Ekolojik bir köy projesi ile yola çıkan Mamak Belediyesi, Mamaka adlı ekolojik bir köy kuruyor. Toplamda 25.000 metre karelik bir alanda yapılacak olan projenin şimdiye kadar %50’si tamamlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mamak Belediye başkanı Murat Köse, küresel iklim değişikliklerine karşı ve salgın hastalıklardan korunmak için böyle önek bir projeyi hayata soktuklarını ifade etti. Bu proje sayesinde insanlarımızı sağlıklı gıdaya ulaştırmaya çalışacağız. Bu projenin tüm Türkiye’deki büyük şehirlere önek olacağını düşünüyoruz çünkü bugün günümüzde büyükşehirlerde yaşayan milyonlarca insan sağlıklı gıdaya ulaşma konusunda büyük sorunlar yaşıyor. İnsanlar marketlerden aldıkları ürünlerin sağlık açısından faydalı olup olmadığını merak ediyor ve bu ürünlere şüpheyle yaklaşıyor. Biz de bir nebze de olsa bu sorunlara çözüm bulmaya çalıştık.