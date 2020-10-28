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MAK Danışmanlık son seçim anketine göre siyasi partilerin oy oranları

MAK Danışmanlık şirketi tarafından gerçekleştirilen hangi siyasi partiye oy verirsiniz anketinin sonuçları açıklandı. Araştırma şirketinin açıkladığı verilere göre oy oranı olarak ilk sırada AK Parti yer alıyor.

28 Ekim 2020 Çarşamba 00:35
MAK Danışmanlık son seçim anketine göre siyasi partilerin oy oranları
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MAK Danışmanlık araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen seçimlerde hangi partinin ne kadar oy alacağıa ilişkin olarak yapılan anket sonuçları açıklandı.  10 günlük bir süreçte gerçekleştirilen anketin Hangi partiye oy verirdiniz sorusunun yanıtına cevap veren 2850 kişinin katılımı ile sonuçlandı. Anket verilerinin sonuçlarına göre,


AK Parti  %33,1, CHP  %21,4, İYİ Parti  %10,1, HDP  %7,7, MHP  %7,6, Gelecek Partisi  %2,1, Deva Partisi %1,9, Saadet Partisi %1,3 ve diğer partiler ise %1,8 oy oranı aldı.

2018'de gerçekleşen seçimlerde AK Parti %37, %19 CHP, HDP %9 ve %19 ise oy kullanmamıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Cumhurbaşkanlığı sistemini isteyen %37, güçlendirilmiş parlamenter sistemi isteyen ise %44 kişi olmuştu.



Son Güncelleme: 28.10.2020 00:35
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