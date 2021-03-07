LBGT eyleminde gökkuşağı renkli şemsiye krizi meydana geldi

Kadın örgütleri bugün Kadıköy’de toplandı. Bu buluşmadayasağı oldu. Renkli şemsiye ve bayraklarla gelen kadınlara polis tarafından kısıtlamalar geldi. İstanbul 8 Mart Kadın Platformu’nun duyurusuyla kentin her tarafından yüzlerce kadın LGBT’ler “İstanbul Büyük Kadın Buluşması’nda” toplandı. Bu toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanı Fahrettin Altun ise, eşcinsellik propagandasına izin vermeyiz dedikten sonra polisler,İ+ kortejinin buluşma yerine girilmesine izin verilmedi.

Polisler,kadınların gökküşağı renkli şemsiyelerle alana girilmesine izin vermedi.