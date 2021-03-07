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LBGT eyleminde gökkuşağı renkli şemsiye krizi meydana geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçenlerde açıkladığı, ‘İnsan Hakları Eylem Planı’nın detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kadın örgütlerinin Kadıköy’de buluşmasına bazı yasaklar getirildi.

07 Mart 2021 Pazar 11:25
LBGT eyleminde gökkuşağı renkli şemsiye krizi meydana geldi
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Kadın örgütleri bugün Kadıköy’de toplandı. Bu buluşmada gökkuşağı renkli şemsiye yasağı oldu. Renkli şemsiye ve bayraklarla gelen kadınlara polis tarafından kısıtlamalar geldi. İstanbul 8 Mart Kadın Platformu’nun duyurusuyla kentin her tarafından yüzlerce kadın LGBT’ler “İstanbul Büyük Kadın Buluşması’nda” toplandı. Bu toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanı Fahrettin Altun ise, eşcinsellik propagandasına izin vermeyiz dedikten sonra polisler, LBGTİ+ kortejinin buluşma yerine girilmesine izin verilmedi.

Polisler,kadınların gökküşağı renkli şemsiyelerle alana girilmesine izin vermedi.



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:25
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Anahtar Kelimeler:
LBGTKadın örgütüGökkuşağı Renkli şemsiye
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