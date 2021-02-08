Kuzey Kore'den tüm dünyaya gözdağı

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore ordusu kendi kuruluş yılını kutladı. Ordu kuruluşunun yıl dönümünde İşçi Partisi’nin resmi yayın organı olan Rodong Sinmun aracılığı ile tüm dünyaya ordularının gücü ve yenilmezliği hakkında gözdağı vererek olası her savaşa hazırlıklı olduklarını belirtti.

Haberin devamında ise kendisini kışkırtacak eylemlerde bulunan ülkeleri yaptıkları veya söyledikleri herhangi bir hareketten, büyük bir mesele olmasa da hak ettikleri şekilde tecziye edeceklerinin altını çizdi.

2021 yılında Ocak ayının 15’inde Kuzey Kore’de askeri bir geçit töreni gerçekleşmişti.

Kim Il-Sung Meydanı’nda yapılan törene Kuzey Koren’nin lideri Kim Jong-un’da katıldı. Hem askerin hem de sivillerin bir arada olduğu törene binlerce kişi katıldı.

Törende füze fırlatabilen denizaltıları ve mobil kara araçları ile gövde gösterisi yapan Kuzey Kore için uzmanlar, yönetime yeni gelen Biden için ABD’ye göz dağı verildiğini söyledi.

Yeni silahlarını göstermekle kalmayan siyasi parti, daha yapım aşamasında olan silahlarında listesini basına verdi ve nükleer silah geliştirmeye devam edeceğinin de altını çizdi.