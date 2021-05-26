Küresel sermaye kazanımında ilk adım: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev şirketlerle görüşecek!

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye, ekonomik alanda yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Küresel sermayenin kazanımıyla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında ise dev şirketle sağlanacak görüşmeler sonrasında yatırım ortamıyla ilgili yeni düzenlemelere başlıyor.
Bugün saat 18.00'de video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek olan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinde başkan olarak görev yapan Ahmet Burak Dağlıoğlu ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'da katılacak. Toplantıda, ABD Ticaret Odası temsilcisi de hazır bulunacak.
Son Güncelleme: 26.05.2021 11:32