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Küresel sermaye kazanımında ilk adım: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev şirketlerle görüşecek!

Pandemi süreci sonrası küresel sermayenin tekrar geri çekilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Google, Microsoft, Intel, General Electric ve Netflix'in de yer aldığı 20 ABD'li şirketin CEO'larıyla bir görüşme gerçekleştirecek.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:32
Küresel sermaye kazanımında ilk adım: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev şirketlerle görüşecek!
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Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye, ekonomik alanda yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Küresel sermayenin kazanımıyla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında ise dev şirketle sağlanacak görüşmeler sonrasında yatırım ortamıyla ilgili yeni düzenlemelere başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bununla ilgili dünya çapında faaliyet gösteren 20 dev şirketin üst düzey yöneticileriyle bir görüşme yapmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile TOBB ve ABD Ticaret Odası'nın düzenlediği toplantı da aralarında Google, Microsoft, Intel, General Electric ve Netflix'in de yer aldığı 20 ABD'li şirketin CEO'larıyla video konferans aracılığı ile sağlanacak olan görüşmede yatırım ortamıyla ilgili yeni düzenlemeler, teşvikler ve hayata geçirilen yeni reform adımları ele alınacak.

Bugün saat 18.00'de video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek olan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinde başkan olarak görev yapan Ahmet Burak Dağlıoğlu ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'da katılacak. Toplantıda, ABD Ticaret Odası temsilcisi de hazır bulunacak.


Son Güncelleme: 26.05.2021 11:32
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan20 şirketCEOYatırım ZirvesiKüresel Sermaye Toplantısı
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