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Külliye'de kritik yerli aşı toplantısı: Merkez sayısı yükseltiliyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Külliye'de yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bir değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, yerli aşıda klinik çalışma yapılan merkez sayısı 9'dan 20'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

27 Mart 2021 Cumartesi 22:14
Külliye'de kritik yerli aşı toplantısı: Merkez sayısı yükseltiliyor!
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Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen yerli aşı çalışmalarında son durumların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Külliye'de düzenlenen toplantıya başkanlık ederken aşıların çalışmalarının yapıldığı kliniklerde bir takım değişikliğe gidildi. İlk klinik çalışma merkezlerinin 9 olan sayısı, toplantıda alınan kararla 20'ye çıkarılırken, yapılan görüşmelerde yerli aşının mutant virüsleri de kapsayacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ta katılırken toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'de eşlik etti. Aşıların analizlerinin yapıldığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun da hazır bulunduğu toplantıda, TÜBİTAK ile TÜSEB başkanlarının da katıldığı bildirildi.

İlgili kurumlar ile temsilciliklerinde yer aldığı geniş kapsamlı toplantıda yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkez sayılarının yükseltilmesine karar verilirken, hızla devam eden aşıların seri üretimleri için merkez sayılarının yükseltilmesinin kapasite anlamında faydalı olacağı kanaatine varıldı.

Kritik toplantı sonrası yapılan açıklamada, aşı çalışmalarının mutant virüsleri de kapsamasının sağlanacağı ifade edilerek, aşıların hızlı ve etkili sonuç vermesi için de ilgili kurumların koordinasyonlarında artış yapılacağı ve aşılarda geliştirme çalışmalarının da bundan sonraki süreçte titizlikle takip edileceği belirtildi.



Son Güncelleme: 27.03.2021 22:14
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Anahtar Kelimeler:
Mutant VaryantıMerkez SayısıYerli Aşı Toplantısı
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