Kudüs'te yaşanılanlara tepkiler gelmeye devam ediyor: Bakan Soylu'dan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi gündeme oturdu. Gönderinin altına yüzlerce kullanıcıdan yorum yağdı. Soylu, İsrail polisinin Mescid-İ Aksa’da Müslümanlara yönelik saldırılara tepkisiz kalmadı.

Soylu’dan Kudüs paylaşımı

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-İ Aksa’da Müslümanlara yönelik İsrailli polisler tarafından yapılan çeşitli saldırılar tüm Dünya’da yankılanmaya devam ediyor. İsrail’e pek çok ülkeden tepki yağıyor. İşgale karşı direnen Filistinlilere destekler sosyal medyada büyüyemeye devam ediyor.

Son olarak ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan konuyla alakalı paylaşım geldi. Bakan Soylu, kişisel hesabından 1904 yılında çekilmiş Kudüs-ü Şerif Sancağında görevli Türk Jandarmasının fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Olduğu yerde huzur" açıklamasıyla takipçileriyle paylaştı.

İşte o paylaşım;