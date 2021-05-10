Kudüs'te yaşanılanlara tepkiler gelmeye devam ediyor: Bakan Soylu'dan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi gündeme oturdu. Gönderinin altına yüzlerce kullanıcıdan yorum yağdı. Soylu, İsrail polisinin Mescid-İ Aksa’da Müslümanlara yönelik saldırılara tepkisiz kalmadı.
Soylu’dan Kudüs paylaşımı
Son olarak ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan konuyla alakalı paylaşım geldi. Bakan Soylu, kişisel hesabından 1904 yılında çekilmiş Kudüs-ü Şerif Sancağında görevli Türk Jandarmasının fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Olduğu yerde huzur" açıklamasıyla takipçileriyle paylaştı.
İşte o paylaşım;
Son Güncelleme: 10.05.2021 15:10