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Koronayı yenerek görevine dönen Muhittin Böcek’ten istifa açıklaması!

4 ay önce koronavirüse yakalanan ve bu süreç içinde hastanede tedavi altında olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, partisinden istifa edip etmeyeceği hakkında açıklamalarda bulundu.

19 Aralık 2020 Cumartesi 16:36
Koronayı yenerek görevine dönen Muhittin Böcek’ten istifa açıklaması!
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Yeni tip koronavirüs salgınına yakalanan ve 64 günü yoğun bakımda olmak üzere yaklaşık 4 aylık bir tedavi süreci yaşayan Muhittin Böcek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nden taburcu olduktan sonra Antalya Büyükşehir Başkanlığı görevine tekrar dönüş yaptı.

'Ölüm döşeğinde iken hakkımda ölüm haberleri yazanlar, bazen de bu koltuğun sevdasına düştüler' şeklinde bir açıklama yapan Böcek, CHP'den istifa edip etmeyeceği hakkında merak edilen bir soruya samimi yanıt verdi.

Birkaç gün önce bu sözlerinden içinde yer aldığı sitemli mektubunu CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'da dahil olmak üzere tüm parti yönetimine ilettiğini söyleyen Başkan Böcek, hakkında çıkan 'İstifa' söylentilerine karşılık olarak partisinden istifa ederek bir başka partiye geçmeyi düşünmediğini söyledi.

Aynı azim ve kararlığı ile işine devam ettiğini vurgulayan Başkan Muhittin Böcek, "Kimseye kırgın değilim. Ama yapılanlar ahlaki yönden veya nezaket kurallarına çok aykırıydı.” dedi.



Son Güncelleme: 19.12.2020 16:36
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Antalya BüyükşehirBelediye BaşkanıMuhittin BöcekIstifa Açıklaması
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