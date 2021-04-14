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Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce’nin tedavisine hastanede devam edilecek!

Yeni partisinin kurulması ile ilgili çalışmalarına devam ederken koronavirüs salgına yakalandığını öğrenen Muharrem İnce, karantinaya girmişti. Gelen son dakika bilgisinde ise İnce'nin tedavisine hastanede devam edileceği bildirildi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 23:14
Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce’nin tedavisine hastanede devam edilecek!
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Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ayrıldıktan sonra yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu. Koronavirüse yakalandığı yönünde sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İnce, koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını ve kendisiyle temaslı olan kişilerin mutlaka test yaptırmalarını istemişti. 

Gelen son dakika bilgisine göre ise Muharrem İnce’nin tedavisine hastanede devam edileceği bildirildi. Muharrem İnce'nin son yolladığı mesajında kendisini arayıp soran herkese teşekkür ettiği ve sağlıklı, güzel günlerde buluşma temennisinde bulunduğu ifadeler yer alıyordu.



Son Güncelleme: 14.04.2021 23:14
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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnceKoronavirüsHastaneSağlık Durumu
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