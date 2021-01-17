Koronavirüse yakalanan Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu, hastaneye kaldırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesini koronavirüs salgınına yakalandığı öğrenildi. Yaklaşık 1,5 ay önce salgına yakalanan Servet Soylu'nun tedavisinin hastanede yapıldığı öğrenilirken anne Soylu'nun yakın bir zaman önce yoğun bakıma alındığı bildirildi.
Yeni tip koronavirüs salgınına yakalanan Bakan Soylu, yaklaşık 3 hafta süren tedavisinin ardından hastalığı yenerek görevinin başına geçmişti. Şimdi de annesi Servet Soylu'nun koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenilirken anne Soylu'nun hastalığa yaklaşık 1,5 ay önce yakalandığı bildirildi.
Son Güncelleme: 17.01.2021 16:13