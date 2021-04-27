Kobani Davası 3 Mayısıs'a ertelendi

Halkların Demokratik Partisi eş başkanları olan Figen Yüksekdağ ve’ın yargılandığıdavası bugün Ankara’da görülmeye başlamıştı. 108 sanığın bulunduğu Kobani davası, avukatlar salonu terk edince 3 Mayısıs 2021 tarihine ertelendi. Karar sonrasında HDP'li vekiller masalara vurarak ve alkışlayarak kararları protesto ettiler.

6 Ekim ve 8 Ekim olayları olarak akıllarda yer edinen Kobani davası, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün görülmeye başlanmıştı. O mahkeme başkanı güvenlik ve koronavirüs tedbirlerinden dolayı belirtilen kapasitesinin dışında salona kimsenin alınmayacağını ifade etmişti. Ayrıca duruşma dışında kurulan sistem sayesinde duruşmayı takip edebileceklerini ifade etti. Bu açıdan kimlik tespiti yapılırken sanıkların avukatları duruşma salonunu terk etme kararı aldı. Bundan dolayı duruşma 3 Mayısıs tarihine ertelendi. HDP eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın rahat tavırları gözlerden kaçmadı.