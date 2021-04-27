İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

Kobani Davası 3 Mayısıs'a ertelendi

Kobani davası bugün başladı. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın aralarında bulunduğu 108 sanıklı Kobani davası 3 Mayısıs tarihine ertelendi.

27 Nisan 2021 Salı 00:14
Kobani Davası 3 Mayısıs'a ertelendi
Takip Et:

Halkların Demokratik Partisi eş başkanları olan Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı Kobani davası bugün Ankara’da görülmeye başlamıştı. 108 sanığın bulunduğu Kobani davası, avukatlar salonu terk edince 3 Mayısıs 2021 tarihine ertelendi. Karar sonrasında HDP'li vekiller masalara vurarak ve alkışlayarak kararları protesto ettiler.

6 Ekim ve 8 Ekim olayları olarak akıllarda yer edinen Kobani davası, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün görülmeye başlanmıştı. O mahkeme başkanı güvenlik ve koronavirüs tedbirlerinden dolayı belirtilen kapasitesinin dışında salona kimsenin alınmayacağını ifade etmişti. Ayrıca duruşma dışında kurulan sistem sayesinde duruşmayı takip edebileceklerini ifade etti. Bu açıdan kimlik tespiti yapılırken sanıkların avukatları duruşma salonunu terk etme kararı aldı. Bundan dolayı duruşma 3 Mayısıs tarihine ertelendi. HDP eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın rahat tavırları gözlerden kaçmadı.




Son Güncelleme: 27.04.2021 00:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KobaniSelahattin Demirtaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Ermeni Soykırımı" açıklamasına cevap

Popüler Haberler

İçişleri Bakanlığı Tam kapanma genelgesi yayınlandı!
ALES 2 Mayısıs sınavları ertelendi mi? ÖSYM ALES sınavları ertelendi mi?
Uçak bileti olanlar ne yapacak, kısıtlamadan muaf olacaklar mı? THY'den açıklama
Survivor 2021 79. bölüm fragmanı 27 Nisan Salı
Çukur Emmi öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Kadir Çermik Çukur dizisinden neden ayrıldı?
Sihirli Annem dizisi Ceren karakterini kim canlandırıyor? Cemre Demircan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Doya Doya Moda konuğu şarkıcı Deha Bilimlier kimdir?
Oteller tam kapanmada açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramında oteller kapalı mı olacak?
Ücretsiz VPN en iyi 10 VPN
Survivor Ekstra Semih neden yok? Survivor Ekstra Semih Öztürk ayrıldı mı?
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar yaşı ve oynadığı diziler
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Yalman karakterini Uğur Güner canlandırıyor
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 Açık lise kayıt yenileme ve online ödeme ekranı
Antalyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya 0 - 1 GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
Akrep dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
26 Nisan Pazartesi Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar
Tam kapanmada bankalar kapanacak mı? Bankalar açık mı, kapalı mı? Banka çalışma saatleri
TRT Spor canlı yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
27 Nisan 2021 Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınavında hangi konular yer alıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.