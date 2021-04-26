KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan ile görüşecek

Yavru vatan olarak kabul edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın saat 14.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşme yapacak. Sonrasında BM öncülüğünde Cenevre’de yapılacak olan 5+1 gayri resmi Kıbrıs konulu konferansa katılacak.

Cenevre'ye Gidecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da eşlik edecek. Yanlarında müzakere heyeti de bulunacak.

Cenevre’de düzenlenecek olan program gayri resmi bir formatta olacak. Programlar 27 Nisan ile 29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Programa Kıbrıs konusunda garantör devletler olan İngiltere, Türkiye ve Yunanistan temsilcileri katılım sağlayacak. Bu programda bazı şeylerin netleşmesi bekleniyor.