KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan ile görüşecek

Yavru vatan olarak kabul edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın saat 14.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşme yapacak. Sonrasında BM öncülüğünde Cenevre’de yapılacak olan 5+1 gayri resmi Kıbrıs konulu konferansa katılacak.
Cenevre'ye Gidecek
Cenevre’de düzenlenecek olan program gayri resmi bir formatta olacak. Programlar 27 Nisan ile 29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Programa Kıbrıs konusunda garantör devletler olan İngiltere, Türkiye ve Yunanistan temsilcileri katılım sağlayacak. Bu programda bazı şeylerin netleşmesi bekleniyor.
Son Güncelleme: 26.04.2021 14:12